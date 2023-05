Pre mnohých možno neznámi ľudia, no o to viac práce a dokonca aj ocenení stojí za nimi. Úradnícka vláda prezidentky Zuzany Čaputovej (49) je prešpikovaná odborníkmi vo svojom odbore, na čele s budúcim premiérom Ľudovítom Ódorom (46). Zdá sa však, že napriek tomu nedostanú od aktívnych politikov dôveru v parlamente. Niektorí už teraz deklarujú, že ich nepodporia, iní si kladú nesplniteľné podmienky na čele so šéfom Smeru Robertom Ficom (58).

Úradnícka vláda bola na spadnutie už veľmi dlho. Hlava štátu k nej však nebola naklonená, keďže politici prezentovali, že jej nevyjadria podporu: „Ak však vláda zásadným spôsobom zlyhá, pristúpim k tomuto kroku.“ To sa stalo v posledných dňoch a Čaputová mala jasno už počas korunovácie Karola III. za kráľa Spojeného kráľovstva. Priamo z Anglicka oznámila, že už má jasno v svojich krokoch. A zdá sa, že bola na tento scenár aj dokonale pripravená, nakoľko mená členov vlády už prenikli na verejnosť. „Želám si, aby dali šancu novej vláde. Sú to striktne vybraní ľudia, ktorí sú mimo politiky,“ povedala prezidentka pre TA3 s tým, že by bola rada, keby ich ľudia vnímali bez predsudkov.

Premiérom úradníckeho kabinetu bude Ódor, o ktorom prakticky všetci renomovaní odborníci hovoria len v dobrom. Čaputová sa s ním dokonca bavila o úradníckej vláde už v januári. „Myslím si, že je to veľmi dobrá voľba. Je to skúsený človek, ktorý sa celú svoju profesionálnu kariéru ukazoval ako kompetentný človek, ktorý má prehľad o našej ekonomike a spoločnosti,“ povedal o budúcom premiérovi bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ivan Šramko (65) s tým, že je to veľmi zodpovedné rozhodnutie prezidentky.

Kto vlastne Ódor je? Aktuálne pracuje ako viceguvernér NBS a predtým sa podieľal na veľmi dôležitých zmenách, ktoré pomohli Slovensku. V roku 2004 stál pri daňovej reforme, ktorej súčasťou bola aj rovná daň a Slovensko zatraktívnila v očiach investorov. Stali sme sa ekonomickým tigrom Európy a začala stúpať zamestnanosť. Participoval aj na zavedení druhého dôchodkového piliera, prechodu na euro a presadil nezávislú Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Je aj spoluzakladateľom Inštitútu finančnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. „Myslím si, že treba upokojiť situáciu, hovoriť kultivovane. Treba hľadať prieniky, a nie to, čo nás rozdeľuje,“ povedal Ódor.

