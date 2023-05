Aktualizované o 17:25 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s lídrami parlamentných politických strán Borisom Kollárom, Eduardom Hegerom, Petrom Pellegrinim, Richardom Sulíkom a s Igorom Matovičom, aby ich informovala o pripravovanej vláde odborníkov. "Dôvody, pre ktoré prezidentka na stretnutie nepozvala Roberta Fica nájdete vo všetkých jeho verejných vystúpeniach z posledných dní a tiež vo včerajšom statuse prezidentky na sociálnych sieťach," ozrejmil riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.

Aktualizované o 16:40 - Predseda OĽaNO Igor Matovič hovorí o novej úradníckej vláde ako o "prázdninovej". Premiérom bude podľa Matoviča človek, ktorý vymyslel "trest pre vlády", a to je vyrovnaný rozpočet. "Akú máme garanciu, že po voľbách vznikne nová vláda?" položil Matovič otázku s tým, že Ódor môže byť premiérom aj dva roky, kým sa podarí zostaviť novú vládu. Pripustil, že rozpočet parlament prijme ešte pred voľbami.

Ďalej líder OĽaNO povedal, že sa Čaputovej pýtal, prečo dva týždne nekonala v prípade Vlčana. Tvrdí, že sa mu to snažila vysvetliť, ale on nevie, či to bolo úprimné.

Rokovanie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej o zostavení úradníckej vlády. Na snímke je Igor Matovič. Zdroj: MATEJ KALINA

Aktualizované o 16:11 - Predseda SaS Richard Sulík je spokojný najmä s nomináciou viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora na premiéra. Povedal to po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň sa nechcel vyjadrovať k menám nových ministrov, hlave štátu svoj názor na nich povedal. "Vo veľkej väčšine sú to solídne nominácie," podotkol Sulík.

"Pokiaľ prezidentka zohľadní rozhovor, ktorý som s ňou mal, tak platí to, čo sme sa vyjadrili dávnejšie, že takáto vláda dostane podporu poslancov SaS," povedal Sulík. Šéf SaS skonštatoval, že na Slovensku nie je jednoduché nájsť ministrov. "Ak tam nejdete len preto, aby ste sa zašívali a kradli, tak je to makačka," skonštatoval. Tímlídri strany sa k jednotlivým ministrom vyjadria po zverejnení finálneho zoznamu úradníckeho vládneho kabinetu.

Rokovanie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej o zostavení úradníckej vlády. Na snímke je Richard Sulík. Zdroj: MATEJ KALINA

Sulík tiež nevedel, že Čaputová v stredu do paláca nepozvala predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Za tie jeho vyjadrenia by som ho tiež nepozýval. Možno by bolo dobré mu zaplatiť kurz slušného správania. Každopádne, je to rozhodnutie prezidentky, beriem na vedomie," podotkol. Zaujímavosťou je, že Sulík dorazil na stretnutie s prezidentkou aj s darčekom.

Hlava štátu sa v stredu stretáva aj s ďalšími lídrami strán. Úradnícku vládu by mala menovať na budúci týždeň.

