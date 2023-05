„Dnes Robert Fico opäť šíril klamstvá o americkej agentke, Sorošovej vláde, konzultáciách s americkou ambasádou," napísala v utorok na sociálnej sieti Čaputová. Približne v rovnakom čase pritom mala absolvovať dva výsluchy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím nielen voči nej, ale aj jej blízkym. „Dôvody vyhrážok boli ako vždy rovnaké – americká agentka, Soroš, americká ambasáda,“ ozrejmila prezidentka. V rámci krátkeho vyjadrenia zdôraznila, že už nebude ikskrát vysvetľovať, že ide o klamstvo. „Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo," povedala.

VIDEO: Robert Fico hovorí o Zuzane Čaputovej a Sorosovi

Robert Fico v minulosti prezidentku nazval „Sorošovým dieťaťom,“ a na jej údajnú spojitosť s „americkou ambasádou“ viackrát poukazoval aj v rámci verejných prejavov. „Ani samotný nápad pani Čaputovej kandidovať za prezidentku nebol určite jej vlastný, pretože vieme, ako vznikla. Ako vznikol pán Kiska. To sú presne tie výplody, to sú tie výsledky veľmi poctivej, tvrdej Sorošovej práce mimovládnych organizácií na Slovensku,“ vyhlásil na nedávnej tlačovej konferencii. Za slovné útoky na adresu prezidentky sa však ospravedlniť neplánuje. „Ja som nikdy nenazval pani prezidentku americkou agentkou,“ vyhlásil Fico.

Zuzany Čaputovej sa v tejto súvislosti zastal odchádzajúci premiér Eduard Heger (47). „Odmietam akékoľvek útoky na pani prezidentku! Sám som otec štyroch detí, viem, aké je to mať strach o svojich blízkych,“ konštatoval Heger so slovami, že podobné správanie je neprijateľné. „Pán Fico prerážate dno! Hanba!“ doplnil na sociálnej sieti, čo ocenil aj partner prezidentky Juraj Rizman. „Vďaka! Veľmi si to vážim!“ napísal pod Hegerovo vyhlásenie.

Robert Fico: ČAPUTOVÁ JE PREZIDENTKOU CUDZÍCH ZÁUJMOV. Pred čím som včera na Slavíne varoval, sa dnes naplno potvrdilo - úradnícka vláda na čele s Ľ. Ódorom nie je prezidentkin návrh, ale Sorosova voľba. Zdroj: facebook - Robert Fico

Súdnou cestou sa prezidentka v minulosti rozhodla riešiť aj spor so smeráckym podpredsedom Ľubošom Blahom (43), ktorý o Čaputovej tiež v minulosti hovoril, ako o americkej agentke. Súdy pritom dali za pravdu hlave štátu. Zaujímavosťou pritom je, že poslanci majú na výroky prednesené v pléne parlamentu trestnú imunitu. To sa však nevzťahuje napríklad na výroky vynesené v televíznych diskusiách či na sociálnych sieťach.