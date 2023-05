Čaputová s Ódorom spolu po prvý raz vystúpili verejne v relácii súkromnej televízie TA3. Hlava štátu spresnila, že s budúcim predsedom úradníckej vlády je v kontakte od polovice januára. „On robil rozhovory s kandidátmi,“ dodala s tým, že on bude ako premiér viesť vládu.

V tejto chvíli designovaný premiér Ódor povedal, že „málokedy uteká pred zodpovednosťou“ a „má rád výzvy“. Preto za jednu z priorít vlády považuje upokojenie situácie, kultivovaný dialóg a „hľadanie prienikov a nie toho, čo rozdeľuje“.

Pri výbere jednotlivých ministrov mal Ódor právo veta. „Ak by som nejakého ministra nechcel, tak ho odmietnem. Samotný výber bol spoločný, diskutovali sme o kandidátoch. Aj keď finálna zodpovednosť zostáva na pani prezidentke, s prevažnou väčšinou kandidátov som hovoril ja,“ tvrdí budúci premiér.

V stredu sa Čaputová stretla s lídrami niektorých parlamentných strán. Hovorili o úradníckej vláde a najmä obsadení ministerstiev. V tejto chvíli však nie je jasné, či sa podarí Ódorovi presvedčiť poslancov, aby vyslovili jeho kabinetu dôveru. „Stretnem sa so zástupcami všetkých politických strán, ktoré sú ochotné konštruktívne pristupovať k situácii a diskutovať aj o budúcnosti Slovenska,“ povedal s tým, že rozhovory sa začnú až po jeho vymenovaní. „Urobím maximum pre to, aby som získal čo najväčšiu podporu pre vládny program. Je to politika, na konci výsledok môže byť všelijaký, ale za ten pokus to stojí,“ tvrdí.

Okrem upokojenia sa Ódor chystá pripraviť čo najlepšie podmienky pre štátny rozpočet na budúci rok, ktorý by mal byť vyrovnaný. „Vieme, že slovenské verejné financie sú vo vysokom riziku z hľadiska ich udržateľnosti,“ podotkol. Ďalšie plány budú najmä krátkodobé. „Zázraky nemôžeme očakávať. Budeme riešiť akútne problémy, či už spojené s plánom obnovy alebo kríza, ktoré ovplyvňujú život,“ povedal budúci premiér s tým, že „prioritou bude postarať sa alebo vymyslieť spôsoby, ako pomôcť zraniteľným skupinám“. Upozornil, že nie je zástanca megalomanských riešení, ale bude sa snažiť, aby sa opatrenia odrazili aj „v peňaženkách“.

Do predčasných volieb zostávajú necelých šesť mesiacov. Od vymenovania má nová vláda tridsať dní na to, aby požiadala parlament o dôveru. Ak by jej poslanci dôveru nevyslovili, prezidentka vládu odvolá a poverí ju vedením krajiny. Presne tak, ako to urobila v decembri s vládou Eduarda Hegera.

Čaputová tvrdí, že sa k možnosti vymenovania úradníckej vlády stavala veľmi zdržanlivo. Pripomenula, že politické strany „apriori hovorili, že úradnícku vládu nepodporia“. Navyše, ako dodala, Hegerova vláda mala „rozbehnuté“ viaceré zákony, ktoré súviseli aj s plánom obnovy. Preto končiaca vláda dostala od prezidentky čas. Ten sa však minul, keď sa prevalila kauza povereného ministra pôdohospodárstava Samuela Vlčana.