Moc nad Slovenskou republikou už budúci týždeň prevezme tím odborníkov Zuzany Čaputovej pod vedením viceguvernéra Národnej banky Ľudovíta Ódora (46). A hoci mnohí dúfajú, že na Slovensku by mohol vďaka „nudným" úradníkom konečne zavládnuť pokoj, expremiéri a odborníci sa zhodujú v jednom: Úradníci to budú mať ťažké...

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (47) zasadne po vymenovaní úradníckej vlády ako radový poslanec do parlamentu, kde nahradí Sebastiána Kozareca z OĽaNO. „Pripravíme všetko na čo najplynulejší prechod a odovzdanie vlády novým ľuďom, ktorí budú čeliť ťažkým výzvam. Tomu sa budeme venovať celý tento týždeň. Koordinujem sa s pani prezidentkou," povedal v pondelok končiaci predseda vlády. Poznamenal, že jeho kabinet bude do vymenovania úradníckej vlády normálne fungovať.

Prvou výzvou pre novú vládu bude pokus o získanie podpory súčasného parlamentu. Podobne ako ich predchodcovia totiž aj úradníci budú musieť Národnej rade do 30 dní predložiť vlastné programové vyhlásenie a získať preň väčšinu. Ak sa im to nepodarí, prezidentka vládu buď odvolá, alebo, čo je pravdepodobnejšie, ju poverí vládnutím až do vymenovania nového kabinetu, ktorý vzíde z predčasných volieb.

Jozef Moravčík - bývalý premiér Slovenskej republiky Zdroj: TASR/Miroslava Cibulková

Slovensko si podobnou skúsenosťou prešlo v roku 1994, keď po odvolaní Mečiarovej vlády prebral opraty kabinet Jozefa Moravčíka (78). „Naša vláda bola trochu iná a podstatný rozdiel spočíval v tom, že sme mali politickú podporu," rozhovoril sa expremiér pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Nemali sme tak žiaden problém so schválením programového vyhlásenia a aj tento fakt pred nás kládol úplne iné úlohy a inak sme sa dívali aj na celý proces vládnutia do volieb," hovorí Moravčík, podľa ktorého si vtedajšia dočasná vláda dobre uvedomovala, že aj počas krátkeho obdobia má „možnosť pripraviť veľa vecí, na ktoré bude môcť ďalšia vláda nadviazať".

