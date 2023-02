Slovensko je od 26. februára 2018 iné. Deň predtým, neskoro večer, objavili mŕtve telá novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Dôvodom vraždy bola investigatívna práca mladého novinára. Zákerný čin mal celospoločenský dosah, vyhnal masy ľudí do ulíc a politická scéna sa otriasla v základoch.

Polícia zistila, že dvojicu zavraždili o päť dní skôr, už 21. februára 2018. Už úvod vyšetrovania pobúril verejnosť, keď sa na prvotnej obhliadke miesta činu objavil vtedajší šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Róbert Krajmer (50), ktorý tam podľa odborníkov nemal čo robiť.

Od začiatku bolo zrejmé, že vražda súvisela s Kuciakovou prácou a po celom Slovensku sa ďalšie dni organizovali zhromaždenia Za slušné Slovensko, na ktoré prišlo až 80-tisíc ľudí. Tlak verejnosti nakoniec spôsobil, že Robert Fico (58) skončil vo funkcii premiéra a Robert Kaliňák (51) ako minister vnútra.

Koncom septembra 2018 polícia zadržala a z účasti na vražde obvinila Zoltána Andruskóa, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Alenu Zsuzsovú. Andruskó začal okamžite spolupracovať s políciou a NAKA označila ako objednávateľa vraždy Mariana Kočnera (59), ktorého nekalými obchodmi sa Kuciak zaoberal. Andruskó bol ako sprostredkovateľ ohavného čin odsúdený na 15 rokov nepodmienečne. Marček, ktorý sa priznal, že snúbencov zastrelil, ako aj Szabó, ktorý mu v ten deň robil šoféra, dostali po 25 rokov.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) 3. septembra 2020 Kočnera a Zsuzsovú spod obžaloby oslobodil, čo rodiny zavraždených niesli veľmi zle a so slzami v očiach. 15. júna 2021 však Najvyšší súd tento rozsudok zrušil a prípad vrátil na Špecializovaný trestný súd, ktorý by mal o dvojici obžalovaných rozhodnúť do konca apríla.

V galérii si pozrite najpamätnejšie a najemotívnejšie okamihy celej kauzy.