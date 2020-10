Prokurátor postavil Kočnerovu obžalobu na nepriamych dôkazoch, ktoré podľa neho vytvárali jasnú mozaiku dokazujúcu jeho vinu. Predsedníčka senátu súdu podľa aktuality.sk v rozsudku pripúšťa, že aj to niekedy stačí, no dôkazy musia tvoriť „súhrne logickú, ničím nenarušenú a uzavretú sústavu.“ Súd rozhodol, že v tomto prípade to tak nebolo.

Andruskó nebol dôveryhodný

Obžaloba bola v podstatných častiach postavená práve na výpovedi právoplatne odsúdeného sprostredkovateľa vraždy Zoltána Andruskóa. Ten od začiatku vypovedal proti Kočnerovi, ale všetky informácie mal vraj od obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Tá jeho slová popierala a tak to bolo tvrdenie proti tvrdeniu.

„Súd však nenachádza ďalší spoľahlivý a nevyvrátiteľný dôkaz majúci významnú váhu, ktorým by tvrdenia tohto svedka vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi, získané z počutia od inej osoby, konfrontoval, a tak overil ich pravdivosť,“ napísal senát súdu v odôvodnení rozsudku.

Odsúdený Zoltán Andruskó počas hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Matiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 20. júla 2020. Zdroj: Jaroslav Novák

Andruskó vypovedal, že hneď ráno na druhý deň po vražde prišiel do Komárna za Zsuzsovou a tá mu mala odovzdať 50-tisíc eur. „Ničím nie je preukázané, odkiaľ by obžalovaná Zsuzsová mohla získať za taký krátky čas takú sumu peňazí,“ píše a v rozsudku. Súd konštatoval aj to, že počas policajného výsluchu v septembri 2019 Andruskó nevypovedal spontánne, ale čítal z napísaných poznámok na 16 stranách, ktoré si na výsluch doniesol.

Fotky zo sledovania

Súd Andruskóovi nemohol podľa ďalších dôkazov presvedčivo uveriť ani to, že Zsuzsová mu ukazovala fotky zo sledovania novinára. Ona to poprela a u nej, ani pri jej domovej prehliadke sa nikdy nenašli žiadne fotky zo sledovania.