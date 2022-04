Poslankyňa Romana Tabák (30) púta v ostatnom čase spomedzi parlamentných poslancov azda najväčšiu pozornosť. Najnovšie sa jej to podarilo zábermi priamo z bratislavskej Hlavnej železničnej stanice, kde ako dobrovoľníčka pomáhala ukrajinským matkám s deťmi.

Romana Tabák prednedávnom prekvapila svojou ambíciou stať sa starostkou bratislavského Starého Mesta, ktoré má podľa všetkého dobre zmapované. Svedčia o tom aj zábery týždenníka PLUS 7 DNÍ, ktorý ju pred pár dňami prichytil v centre hlavného mesta v reštaurácii v spoločnosti viacerých mužov. „To boli moji známi. Jednému sa narodilo dieťa, tak sme to išli osláviť. Zdržala som sa ani nie hodinu, keďže sama mám doma dieťa,“ vysvetlila redakcii. Oslava to v každom prípade bola, ako sa patrí a aj podľa záberov ich Romana Tabák poriadne oslávila s pohárikom v ruke.

Život známej političky však nie je len o užívaní si. Dokázala to najmä pri téme vojny na Ukrajine, ktorá sa jej bytostne dotýka. „Rozhodla som sa pomáhať s tým, s čím môžem. Napríklad minulý týždeň som sa rozhodla presťahovať z prenájmu kvôli jednej ukrajinskej rodine, pretože potrebovali akútne bývanie,“ povedala poslankyňa v rozhovore pre web startitup.sk. To však nebolo všetko a ľuďom utekajúcim pred vojnou pomáha aj ako dobrovoľníčka.

Presne prvého apríla sa totiž vybrala na Hlavnú železničnú stanicu v Bratislave, kde ju prichytil aj fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ. Tam sa dostala po registrácii v bratislavskom centre, v ktorom sa vypomáha ukrajinským utečencom. „K dispozícii je aj stručný slovensko - ukrajinský fonetický slovník základných výrazov, aby sme sa vedeli dohovoriť v ich jazyku. Po misijných cestách v Indii, Afrike, Brazílii ma napĺňa pomáhať aj na Slovensku. Dobrovoľníctvo zlepšuje vaše duševné zdravie," prezradila k svojej práci Tabák.