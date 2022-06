Hrozná situácia v školstve, rozhádaný minister financií s ministrom školstva, zvyšujúca sa inflácia, nárast cien a učitelia so "zmrazenými" nízkymi platmi. To všetko donútilo Odborový zväz školstva (OZŠ) k zorganizovaniu veľkého protestu v uliciach Bratislavy. Odborári v tom nie sú sami. Podporujú ich vysoké školy, asociácia doktorandov a mnohí ďalší!

Nástupný plat učiteľky s vysokoškolským vzdelaním je iba 915 eur, čo je v čistom ešte o viac ako 200 eur menej. Učiteľky materskej škôlky majú nástupný plat dokonca iba 738,5 eur v hrubom, ekonóm(ka) školy 692 eur, školník a kuchárka 584 eur a upratovačka 572 eur. „U zamestnancov školstva pretrváva nespokojnosť. Je opodstatnená a preto OZŠ vyhlásil štrajkovú pohotovosť. 15. júna sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva za účelom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane navýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla,“ povedal predseda OZŠ Pavel Ondek.

Platy učiteľov sa poslednýkrát zvyšovali k 1. januáru 2020 práve o 10 %. Rok pred tým, teda 1. januára 2019 sa platy zvýšili o rovnakú hodnotu. 1. septembra 2019 dostali začínajúci pedagógovia motivačný príspevok vo výške 8,75 až 9 %. Od nástupu súčasnej vlády sa zamestnancom školstva nezvýšili platy ani o cent. Od 1. júla si majú učitelia, ako aj kuchárky, školníci a ekonómovia pracujúci v školstve prilepšiť iba o 3 %. „Štatistický úrad za prvý kvartál roku 2022 eviduje rast spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vo výške 9,3%,“ pripomenul Ondek vláde.

Učiteľov v školstve extrémne ubúda práve pre finančnú neatraktivitu povolania. Minister financií Igor Matovič a minister školstva Branislav Gröhling sa už niekoľko mesiacov dohadujú, kto môže za nezvyšovanie platov učiteľov. Dokonca mali nápad, že spolu s odborármi pôjdu jeden proti druhému protestovať. To ale odborári odmietli. „Oni bojujú za čo bojujem ja dva roky u ministra financií. Bohužiaľ, je jediný, kto môže rozhodnúť a upokojiť situáciu,“ povedal dnes pred rokovaním vlády Gröhling. Matovič zas tvrdí, že platy učiteľom môže vylepšiť iba v prípade, ak sa zvýšia niektoré dane. To Gröhlingova strana SaS odmieta.

Odborníci ale poukazujú, že 10-percentné zvýšenie platov učiteľov vyjde Slovensko na 180-miliónov eur ročne a krúžkové poukazy pre deti, ktoré navrhuje Matovič, až 400-miliónov eur ročne. Tie odborníci považujú za nevykonateľné kvôli množstvu záťaže na štát, majiteľov krúžkov, ako aj samotných rodičov. Situáciu dnes využil šéf Hlasu Peter Pellegrini, ktorý oznámil, že jeho strana navrhne do parlamentu 10-percentné navýšenie platov všetkých zamestnancov školstva.

Slovenská komora učiteľov (SKU), ktorá dnešný štrajk podporuje, sa na sociálnej sieti vyjadrila jasne: „Pani Remišová, páni Matovič a Gröhling, ďakujeme vám, že nám držíte palce. Má to ale jeden háčik: "skutek utek". Ideme protestovať proti vašej nečinnosti. Vašich rečí už máme dosť. Ak chcete, aby sme prestali štrajkovať, tak nám zvýšte platy a prestaňte sa vyhovárať jeden na druhého.“ Okrem SKU sa k protestu hlási aj Filozofická fakulta UK v Bratislave, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Asociácia doktorandov Slovenska a mnohých ďalších škôl a združení z oblasti vzdelávania. „Dlhodobé podfinancovanie považujú rektori slovenských vysokých škôl za kľúčový problém vysokého školstva. V spoločnom stanovisku rektori podporujú protest školských odborárov,“ napísalo STU na sociálnej sieti.

Protest na námestí SNP v Bratislave začal o 13.30. Protestujúci sa následne pochodom presunú pred Národnú radu Slovenskej republiky. Situáciu budeme pozorne sledovať a správu aktualizovať.

Protest začal!

Protest so stovkami zamestnancov školstva začal krátkou prezentáciou. Potom si slovo zobral moderátor a všetkých prítomných sa spýtal: „Máte pocit, že to táto vláda myslí s vami naozaj vážne? Programové vyhlásenie vlády je len zdrapom papiera. Vláda nám hodila ohlodanú kosť v podobe navýšenia našich platov o 3 %.“

Slovu si zobral aj sám Ondek, ktorý sa zameral na Matovičove krúžkové poukazy za 400-miliónov eur ročne: „Kto bude tieto voľnočasové aktivity vykonávať? Súkromné firmy, noví zamestnanci? Ja sa pýtam, že keď má mať pedagogický zamestnanec bezúhonnosť, výpis z registra trestov, budú to mať aj zamestnanci týchto organizácií?“ Ondek vyzval vládu, aby prehodnotila balíček za 400-miliónov eur: „Máme krúžky, centrá voľného času, školské kluby detí, športové triedy, športové školy. Tie potrebujú financie.“



V GALÉRII NÁJDETE EXKLUZÍVNE FOTKY PRIAMO Z PROTESTU!

Ondek vyslovil aj požiadavky učiteľov. Chcú navýšenie platov o 10 percent od 1. júla. Inak od septembra idú do štrajku! Po druhé chcú zmenu platovej tabuľky aj pre nepedagogických zamestnancov, aby platy sa zvyšovali aj im. Vyzval preto premiéra Eduarda Hegera a predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby sa školstvom čo najrýchlejšie začali zaoberať.

Ak požiadavky odborárov nebudú splnené, tak avizujú nielen štrajk na september, ale aj ďalšie protesty. Dav zúfalých učiteľov kričí: „Budeme tu zas.“

Na proteste sa zúčastnili aj niektorí politici, napriek tomu, že si to odborári neželali. Niektorí z nich využili demonštráciu zúfalých učiteľov na politické aktivity! Štátny tajomník za stranu Za ľudí, profesor Dušan Velič vydal k situácii, vrátane účasti politikov na proteste toto stanovisko: „Žijeme v demokratickej krajine, kde právo na štrajk je jedným z nástrojov ako prejaviť nespokojnosť so situáciou. Ako vysokoškolský pedagóg viem, ako veľmi podhodnotené platy v školstve sú. Dnes, ako politik, sa nemôžem štrajku zúčastniť, pretože úlohou nás – politikov, nie je štrajkovať, ale problém vyriešiť. V strane ZA ĽUDÍ robíme všetko pre to, aby sme zvýšenie platov v školstve presadili čím skôr.“ Podľa profesora je absurdné, že práve zamestnanci školstva, ktorých úloha v živote našich detí je kľúčová, sú finančne nedocenení. Ich úlohou je podľa Veliča nielen deti vzdelávať, ale podieľajú sa aj na ich osobnostnom a morálnom rozvoji: „Deti potrebujú učiteľov, aby boli pre nich príkladom. Človek, ktorý vzdeláva, prináša vzdelanie, ale aj životné postoje, ktoré formujú naše deti.“

Už tisícky protestujúcich z celého Slovenska sa začalo presúvať k parlamentu. Demonštrácia za vyššie platy učiteľov pred Národnou radou 15. júla 2022. Zdroj: Karol Farkaš

Protestujúci sa potom presunuli pred parlament. Podľa organizátorov bolo pred Národnou radou a v okolitých uliciach Bratislavy viac ako 10-tisíc ľudí. Napokon šéfa odborov prijal predseda parlamentu Boris Kollár.

V galérii si pozrite fotky z protestu, ako aj to, kto z politikov sa ho zúčastnil a tiež, ako učitelia nazvali Matoviča a Gröhlinga.

