Volebná centrála SaS je od svojho otvorenia plná zaujímavostí. Na dvore stojí kamión, ktorý skončil tohto roku na populárnej Dakar Classic na skvelom treťom mieste. A nielen to. Liberálov poctil svojou návštevou samotný vodič Radovan Kazarka! Líder SaS Richard Sulík si kamión vyskúšal a keď zliezal z kokpitu, všetci prítomní tŕpli, či to nedopadne pádom.

Bolo to slávy, keď v 45. ročníku Rely Dakar uspela posádka, v ktorej boli hneď dvaja Slováci. Posádka v zložení pilot (vodič) Radovan Kazarka, navigátor Josef Kalina a palubný mechanik Pavol Zachar obsadila skvelé 3. miesto. „Mám radosť z 3. miesta. Na Slovensku to ešte nikto nedosiahol,“ povedal vtedy Kazarka.

Dnes s úspešným kamiónom dorazil priamo do centrály SaS. „Maximálne som s ním išiel 147 km/h. Na Dakare je ale povolených iba 110 km/h,“ povedal Kazarka o kamióne, s ktorým najazdil cez 12-tisíc kilometrov. Ako inak, nebol by to Sulík, keby nechcel zažiť novú skúsenosť a vyliezol do kokpitu. Pri jeho odchode z neho ale mnohým tŕpla krv v žilách. „Zvládol som to,“ vydýchol si Sulík. Kamión si v centrále SaS vyskúšal aj slovenský režisér Nikita Slovák, ktorý pomáhal liberálom pri kampani.

Predseda SaS prišiel do centrály iba krátko pred tým, ako si vyskúšal kamión. Pri príchode prezradil, že verí v opätovnú parlamentnú účasť SaS. „Zatiaľ sme o povolebnej spolupráci s nikým nerokovali. Uvidíme podľa výsledkov,“ povedal Sulík. Viac o volebnej noci nájdete tu.

V galérii nájdete kaskadérske kúsky Sulíka.

