Rok sa s rokom stretol a ako to už na Slovensku, ale aj vo svete býva dobrým zvykom, mnohí z nás sú odhodlaní nový začiatok využiť a veľa vecí zmeniť. Výnimkou nie sú ani naši politici, z ktorých mnohí si dali množstvo novoročných predsavzatí!

Hlavné tváre slovenskej politickej scény pre denník Plus JEDEN DEŇ odpovedali na jednoduchú otázku: "Dali ste si nejaké novoročné predsavzatie?" Zrejme to mnohých prekvapí, no aj naši politici sú iba ľudia a ich novoročné predsavzatia sú neraz rovnaké ako tie, ktoré si rok čo rok dávate aj vy. Niektoré vás však možno zaskočia.

Boris Kollár (56), predseda NR SR: Nedávam si novoročné predsavzatia, lebo ciele si viete stanovovať počas celého roku, ale mám novoročné želania a priania. A tento rok si veľmi želám zdravie pre moju takmer 84-ročnú maminu a pre moju veľkú rodinu. Rovnako si želám, aby táto pliaga covidu čím skôr odznela a ľudia sa vrátili k svojmu bezpečnému životu. Na záver by som si želal, aby sa ľudia opäť prestali napádať a urážať. Aby spoločnosť nebola taká polarizovaná a aby sme k sebe boli ľudskejší a vľúdnejší.

