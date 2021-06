Ak by ŠTS vyhodnotil podľa NS dôkazy tak, ako ich v úvodnej časti rozsudku popísal, zrejme by vraj nedospel k záveru, ktorý urobil. „Treba poukázať na to, že ŠTS hodnotil niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou,“ povedal predseda senátu NS Peter Paluda s tým, že ŠTS do odôvodnenia v oslobodzujúcej časti zahrnul aj dôkazy, ktoré nevykonal.

Naopak, prokurátor navrhol už na ŠTS vykonať ďalšie dôkazy, čo sa neudialo. NS zdôraznil jeden z najpodstatnejších, ktorým boli Kočnerove vyhrážky na Kuciakovu adresu. „Ide o správu medzi Kočnerom a Mirom Konôpkom a iné,“ povedal predseda senátu NS Peter Paluda. V septembri 2017, teda pár mesiacov pred vraždou, napísal Kočner Konôpkovi správu o Kuciakovi: „Dostane cez pi*u.“

Komunikácia obžalovaných z aplikácie Threema bola podľa NS hodnotená na ŠTS zle. Správy totiž podľa sudcu neboli vyhodnotené spoločne s ďalšími dôkazmi. Ako príklad uviedol možný dôkaz o stretnutí Kočnera so Zsuzsovou deň po vražde. „22. februára Kočner cez aplikáciu Threema oznamuje Zsuzsovej ‚Som tu‘ a ona mu odpovedá ‚Ja tiež‘, pričom ŠTS nevzal do úvahy ďalšiu komunikáciu v Threeme, v ktorej Kočner o 10:11:32 h oznámil, že na súde je bomba (v Bratislave, kde mal mať vtedy Kočner pojednávanie, pozn. red.) a Zsuzsová mu na to odpísala ‚tak sa pohnem‘, na čo dostala odpoveď ‚pohni‘,“ povedal Paluda. Ak by teda dôkazy o komunikáciách nehodnotil ŠTS izolovane, podľa sudcu by zistil, že tvrdenie Zsuzsovej o tom, že sa v ten deň nestretla s Kočnerom, nie je pravdivé.