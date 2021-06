Najvyšší súd SR urobil utorkovým rozhodnutím v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej veľmi dôležitý krok pre obnovenie dôvery v justíciu. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa po dnešnom rozhodnutí Najvyššieho súdu nekončí, ale sú zase o krok bližšie k spravodlivosti. Predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú bol dnes zrušený a prípad sa vracia na Špecializovaný trestný súd," poznamenala hlava štátu Zuzana Čaputová.

Pripomenula, že Ján Kuciak poukázal na cynizmus mocných a so svojou priateľkou Martinou Kušnírovou na to doplatili životmi. "Aj od vyšetrenia ich vraždy a potrestania všetkých jej vinníkov sa preto dnes odvíja dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie. Najvyšší súd pre obnovenie dôvery v justíciu dnes urobil veľmi dôležitý krok," doplnila prezidentka.

Šeliga cíti zadosťučinenie

Podpredseda strany Za ľudí a poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga verí, že finálne rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka bude jasné a zrozumiteľné. Priznal, že z utorkového rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý vec vrátil ŠTS, cíti určité zadosťučinenie.

"Verím, že ŠTS rozhodne takým spôsobom, aby každému bolo jasné, prečo buď odsúdi, alebo oslobodí obvinených z objednávky vraždy Jána a Martiny," povedal Šeliga. Vnímal by to aj ako nádej pre všetkých, ktorí kauzu už tri roky sledujú. Dúfa, že po rozhodnutí ŠTS bude napokon verejnosť poznať pravdu, že rozhodnutie bude jasne odôvodnené a objednávatelia vraždy budú spravodlivo potrestaní.

Priznal, že kauzu vníma veľmi citlivo, a keby nebol politik, ohodnotil by to kvetnatejšie. "V tomto momente sa mi javí ako dôležité byť zdržanlivý. Ale nebudem klamať, že cítim zadosťučinenie, že sa to vracia na ŠTS," poznamenal s tým, že predchádzajúce rozhodnutie súdu mu nebolo jasné a nerozumela mu podľa neho ani verejnosť.