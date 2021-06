„Nakoniec som rada, že spravodlivosť zvíťazila, je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen kvôli našim dvom deťom, ale aj pre všetky ďalšie budúce generácie,“ povedala matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. Špecializovaný trestný súd má už teraz podľa nej „nalinajkované“, aby rozhodol v ich prospech.

„Vznikla úplne nová procesná situácia, treba predovšetkým vychádzať z toho, že odvolací súd viac-menej dal za pravdu tým dôvodom, ktoré či pán prokurátor, alebo my sme dali do dôvodov a odvolací súd tam načrtol veľmi dôležité momenty," uviedol zákonný zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica, ktorý dodal, že verí, že bude spravodlivo rozhodnuté.

Pre Kočnera a Zsuzsovú podľa Kvasnicu stále platí prezumpcia neviny, preto nemôže zodpovedať na otázku, či je Najvyšší súd priklonený k rozsudku o ich vine. Čo ho však najviac teší je, že odvolací súd jednoznačne povedal o správach, ktoré boli zachytené z Threemy, že môžu slúžiť ako dôkaz. „Podľa môjho názoru začíname odznovu,“ dodal.

Držanie za ruky počas pojednávania bol podľa Kušnírovej spontánny nápad. „My sme takto s Kuciakovcami stále spolu. Tak ako naše deti boli spolu, tak aj my. V tom je naša sila, že bojujeme spolu za nich dvoch,“ povedala Kušnírová so szlami v očiach. Tvrdí, že bude bojovať ďalej, kým jej to zdravie dovolí. „Vtedy, keď to všetko skončí asi skolabujem, ale dovtedy musím, jednoducho musím,“ dodala Kušnírová, na čo sa s Kvasnicom víťazoslávne objali.

Na súdy je naďalej odhodlaný chodiť aj otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak. Na otázku, či bude aj naďalej dôverovať tým istým sudcom, ktorí rozhodli o nevine Kočnera a Zsuzsovej, odpovedal: „Čo mi zostáva?“ O novom rozsudku verí, že bude spravodlivejší a dnešné rozhodnutie je preňho zadosťučinením.