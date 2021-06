Celodenné pojednávania Najvyššieho súdu nebolo po psychickej stránke určite jednoduché pre rodiny zavraždených snúbencov Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Rodičia, ako aj súrodenci zavraždenej mladej dvojice to zvládali v obrovskej súdržnosti. Pri citlivých veciach čítaných na pojednávaní boli aj slzy, no tie vystriedal po súde smiech a nádej na odsúdenie obžalovaných.

Príchod rodičov a súrodencov Jána a Martiny na pojednávanie Najvyššieho súdu potvrdil, že rodiny veria v spravodlivosť. Počas pojednávania ale museli počúvať hrozné slová o smrti svojich najbližších. Najťažšie chvíle prišli, keď sudca čítal odvolanie rodiny Kuciakovcov. „Aj vo svojom veku vedel (Ján Kuciak, poznámka redakcie) dať mame pusu na líce, keď prišiel domov,“ prečítal sudca. Matky zavraždených snúbencov sa vtedy neubránili slzám.

Ešte emotívnejší bol záver pojednávania, kedy sa čítal rozsudok Najvyššieho súdu. Silné puto, nekonečnú súdržnosť a vzájomnú lásku spojenú s nádejou na spravodlivosť dokazovala rodina Kuciakovcov tým, že sa pri rozsudku držali za ruky. Spolu s nimi tak konala aj mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová, stojaca pri čítaní rozsudku vedľa sestry novinára Márie. „Bol to spontánny nápad. Tak ako naše deti boli spolu, tak aj my. V tom je naša sila, že bojujeme spolu za nich dvoch,“ povedala po rozhodnutí Najvyššie súdu Kušnírová so slzami v očiach.

Slzy ale vystriedala radosť zo samotného rozsudku. „Som rada, že spravodlivosť zvíťazila,“ povedala Kušnírová. Nielen ona, ale samozrejme aj rodičia Jána Kuciaka Jozef a Mária, ako aj súrodenci zavraždených snúbencov sa rozsudku potešili. Úľavu a nádej dokazoval úsmev na ich tvárach pri spoločnej diskusii (viď. video nad týmto odstavcom).