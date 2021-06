Proces storočia má dnes na programe jeden z najrozhodujúcejších okamihov. Kočner so Zsuzsovou sa dozvedia, či sú v prípade vraždy definitívne nevinní, alebo im stále hrozí 25 rokov, prípadne doživotie. „NS môže pôvodný rozsudok potvrdiť alebo ho zrušiť a prípad vrátiť na ŠTS,“ povedala rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (53). NS teda nemá právo, aby uznal Kočnera so Zsuzsovou za vinných. Môže sa však stať, že u jedného obžalovaného rozsudok potvrdí a pri druhom vráti na ŠTS.

Kočner si mal podľa obžaloby objednať Kuciakovu vraždu a poveriť Zsuzsovú, aby zabezpečila vykonávateľov ohavného skutku. Zsuzsová mala úlohou poveriť Zoltána Andruskóa (43), ktorý mal následne najať na vykonanie vraždy Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Andruskó po svojom zadržaní začal spolupracovať s políciou, priznal sa a dohodol na 15-ročnom treste. Marček sa priznal, že snúbencov zastrelil práve on a dostal 25-ročný trest. Szabó, ktorý mu mal robiť pri vražde šoféra, dostal tiež 25 rokov, no odvolal sa. Aj o jeho odvolaní bude dnes rozhodovať NS.

Oveľa väčšiu pozornosť však bude pútať to, či sa podarí dokázať vinu údajnému objednávateľovi vraždy a jeho volavke. „Rozsudok (ŠTS, poznámka redakcie) je vnútorne rozporný, vydaný predčasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď súd nevykonal, resp. odmietol vykonať viaceré dôkazy,“ napísal podľa aktuality.sk do odvolania prokurátor Vladimír Turan. Do pojednávania na NS preto navrhol až 11 nových dôkazov.

Šieste pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na snímke je Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Zdroj: MATEJ KALINA

Patrí medzi ne USB kľúč z Kočnerovho domu, vypočutie oligarchu Norberta Bödöra (43) a ďalších svedkov, prehodnotenie nekonzistentných výpovedí Zsuzsovej, komunikáciu Zsuzsovej s Andruskóom deň po vražde spolu so záznamom tlkotu jej srdca, záznam tel. hovorov Kočnera z väzby so svedkom Petrom Tóthom (50) a mnohé ďalšie vrátane inotajovej komunikácie cez Threemu medzi Kočnerom a Zsuzsovou. Tento dôkaz bol však zabezpečený v prípade objednávky vraždy teraz už generálneho prokurátora Maroša Žilinku (50) a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica (47).