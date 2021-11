Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) čelí útokom z viacerých strán. Okrem kritiky opozície sa k jeho manažovaniu pandémie koronavírusu negatívne vyjadruje jeho predchodca vo funkcii Marek Krajčí (47). Olej do ohňa prilieva dokonca aj samotný šéf hnutia OľaNO Igor Matovič (48), ktorý ho do funkcie nominoval. Odborníci odhadujú, kedy podľa nich u šéfa rezortu zdravotníctva príde k povestnej poslednej kvapke v pohári.

Kedy mu prasknú nervy? Minister financií Igor Matovič svojho ministra zdravotníctva Lengvarského kritizuje už od jeho nástupu do funkcie. Vyčíta mu vysoké počty nových prípadov koronavírusu či zlé manažovanie pandémie. „Minister Lengvarský mal všetky možné nástroje a mohol prísť s nejakým jedným nápadom, ako zvýšiť zaočkovanosť starých ľudí,“ povedal Matovič v nedávnom rozhovore pre Nový Čas. Dodal, že Krajčí podľa neho rolu ministra zvládal lepšie než ten súčasný. „Osobne by som od neho očakával naozaj výrazne väčšie nasadenie od začiatku,” hovoril aj v lete pre televíziu TA3.

Aj samotný exminister zdravotníctva Krajčí sa k práci Lengvarského už viackrát vyjadroval negatívne. „Máme najhorší nástup tretej vlny a teraz sa to už odzrkadľuje - najrýchlejší nástup úmrtí,“ povedal na margo súčasného šéfa rezortu v diskusnej relácii TA3 V politike. Krajčí sa do súčasného ministra pustil viackrát, naposledy v podcaste pre portál aktuality.sk. „Prečo v tých nemocniciach nebol pán minister a nevysvetľoval?“ pýtal sa Krajčí v súvislosti s reformou nemocníc.

Na častú kritiku ministra jeho politickými kolegami zareagoval aj politológ Tomáš Koziak. „Igor Matovič je šéfom hnutia, ktoré ho nominovalo, a bývalý premiér má teda autoritu, ktorá vyplýva z jeho funkcie. Marek Krajčí ju však nemá. Nad jeho útokmi sa môžeme len pousmiať vzhľadom na to, že je to človek, ktorý odišiel z ministerského postu s dostatočnou hanbou na to, aby sme jeho výroky, ktoré kritizujú pána ministra Lengvarského, mohli brať skutočne vážne,“ povedal.

Viac ako 5 000 pozitívnych denne Počas minulého týždňa odhalili na Slovensku aj viac ako 5 000 prípadov denne nákazy novým koronavírusom. Pozitivita sa šplhá k 30 percentám. Tieto čísla atakujú najhoršie čísla z éry, keď bol ministrom Marek Krajčí.

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa v hnutí OľaNO nedávno dokonca začalo hovoriť o možnej výmene ministra zdravotníctva. Samotný premiér Eduard Heger (45) sa však Lengvarského otvorene zastal. V nedeľnej relácii televízie TA3 vyhlásil, že jeho výmenu žiadať nebude. To, že vo svojej funkcii neskončí predčasne, si myslí aj politológ Grigorij Mesežnikov. „Lengvarský môže odísť z funkcie iba v prípade, že ho odvolá predseda vlády alebo mu bude vyslovená nedôvera. Nepočítam ani s jednou z tých dvoch možností,“ povedal s dodatkom, že ani Lengvarský sa nespráva, akoby sa chystal na predčasný odchod z funkcie.

S otázkami sme oslovili aj Lengvarského, no do uzávierky neodpovedal. Na verejnosti však sa doposiaľ na kritiku svojich kolegov vyjadroval rezervovane. A či sa niekedy verejnosť dočká ostrej reakcie? Mesežnikov to nepredpokladá: „Je racionálny a nekonfliktný. Neočakávam, že bude odpovedať agresívne alebo útočne.“