Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová (46) počas rokovania predsedníctva definitívne odvolala zo straníckych funkcií generálneho manažéra strany Romana Krpelana a kancelára Tomáša Lehotského (41). Na to reagovala Kolíkovej frakcia opustením rokovacej miestnosti. „Nevidíme dôvod, aby ich odvolala. Vnímame to ako spôsob mocenského boja,“ povedala Kolíková po odchode z predsedníctva. Šéfka Za ľudí to však nezobrala s pochopením a straníckym kolegom včera vrátila úder: „Namiesto toho, aby diskutovali, buchli dverami, odišli od rokovacieho stola a vytvorili akúsi frakciu.“

Jedným z problémov strany je nesúhlas Kolíkovej skupiny s tým, ako Remišová vedie stranu. Preto sa členovia dožadujú zvolania snemu, ktorý chce líderka strany až po tom, ako sa dohodnú na spoločnom kandidátovi na nového predsedu. „Tým je Šeliga, lebo nie je v žiadnom tábore, a tak môže byť kandidátom zmieru,“ povedala Remišová. Jej oponenti však tvrdia, že kandidáti by mali byť viacerí. „Inak by sme brali delegátom akékoľvek právo rozhodovať o tom, kto bude kandidátom – a to nie je na mieste v demokratickej strane,“ myslí si Kolíková.

Remišovej neutrálny kandidát Šeliga s odvolaním Krpelana a Lehotského nesúhlasil. Na informáciu, že by ešte pred snemom mohli nastať v strane ďalšie zmeny, prekvapil slovami: „Ak sa teraz budú meniť predsedovia krajských predsedníctiev, tak bude strana bezo mňa. Za ľudí je v kríze a jedinou cestou, ako z nej von, je snem.“ Situácia v najmenšej koaličnej strane je teda kritická a otriasa aj vládou. „Nemalo by to ohroziť koalíciu. Mal som diskusiu s Remišovou aj s Kolíkovou. Obe garantovali, že chcú byť súčasťou vládnej koalície,“ povedal premiér Eduard Heger (45).

Premiér Eduard Heger verí, že sa spor v strane Za ľudí ukľudní a vláda bude pokračovať v rovnakom zložení ako doteraz. Zdroj: Lisa Leutner

Odborníci to tak ružovo nevidia a načrtli viacero scenárov. Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že strana Za ľudí zrejme nevydrží pokope: „Remišová uplatňuje metódy, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani Robert Fico, takže niektorí členovia stranu opustia.“ Odborník však pripúšťa, že vnútrostranícky boj môže vyhrať aj Kolíkovej frakcia: „Podľa toho, kto vyhrá, tak odíde zo strany Kolíková alebo Remišová.“

Problémom pre koalíciu môže byť to, že strana Za ľudí nebude vedieť po rozkole garantovať dostatočný počet poslancov. „To nie je také vážne, lebo aj bez tejto strany sa dá vládnuť. Otázne je, či bude chcieť Richard Sulík takto vládnuť. Možno očakávať aj otvorenie koaličnej zmluvy, čo môže mať negatívny dosah na stabilitu koalície,“ dodal Štefančík.

Slová odborníka o dopade krízy na koalíciu nájdete v galérii

Prečítajte si aj: