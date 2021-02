Skutočná výzva alebo len zlý vtip? Minister hospodárstva Richard Sulík po stredajšom rokovaní vlády šokoval verejnosť vyjadrením, podľa ktorého by mohol nahradiť súčasného ministra zdravotníctva Marka Krajčího. „Som ochotný prevziať komplikovaný zdravotnícky rezort,“ povedal verejne.

Dodal, že rezort hospodárstva by SaS neopustila a prevziať by ho mal ideálne súčasný štátny tajomník Ján Oravec. „Som ochotný ísť a venovať sa ministerstvu zdravotníctva. Som ochotný tam ísť so svojim tímom a urobiť, čo sa tam urobiť dá,“ povedal Sulík. Dodal, že Krajčí spravil množstvo chýb a Sulík je ochotný „obetovať sa“. Premiérov nesúhlas politik vyhodnotil ako moment, od ktorého nie je zodpovedný za následky pandémie.

Matovič na Sulíkov plán zareagoval spôsobom sebe vlastným. „To by bolo ako urobiť capa záhradníkom. Považujem to za veľmi zlý vtip,“ povedal a nezabudol dodať, že práve Sulík je podľa neho zodpovedný za súčasný stav v súvislosti s pandémiou. Dodal, že šéfa hospodárstva vyskúšal návrhom výmeny rezortov. „Potom sa veľmi rýchlo zháčil,“ dodal s tým, že Sulíka odvolávať neplánuje.

S otázkami sme oslovili aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa rezortu nás odkázala na Krajčího starší výrok, podľa ktorého mu je ľúto postoja koaličných partnerov. „V tejto situácii nepovažujem za úplne správne utekať z bojiska,“ povedal vtedy minister.

Exminister zdravotníctva Rudolf Zajac však prekvapivo podržal stranu Sulíkovi. "Nahradiť Krajčího by dokázal takmer každý. Má tú smolu, že sa na miesto ministra nehodí, a to platí aj v prípade, ak by nebola pandémia. Aj pán Sulík, aj ktokoľvek iný, by sa namiesto neho hodil – bolo by umenie nájsť niekoho, kto by ho nedokázal nahradiť,“ povedal Zajac.

Dodal, že v prípade ministra zdravotníctva nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, ktoré môže byť aj na škodu. „Aj mne na čele rezortu pomohli najmä manažérske skúsenosti,“ vysvetlil. Pripomenul aj exministrov Tomáša Druckera a Zuzanu Zvolenskú, ktorí medicínske vzdelanie nemali. „V súčasnosti je to najmä politický problém – náhrada Sulíkom je úplne nereálna. OĽaNO nemôže odovzdať SaS jeden rezort ani keby chcelo, porušilo by tým koaličné pomery. To, že sa Sulík obetuje, je výstrel do tmy, politicky to nemá ani hlavu, ani pätu. To mu povedal aj Matovič, ale svojím spôsobom,“ dodal Zajac s tým, že by bola potrebná rekonštrukcia celej vlády.

Politológ Tomáš Koziak zas tvrdí, že súčasný minister je slabý, dôkazom toho je napríklad decembrové hlasovanie o lockdowne, pri ktorom sa nevedel postaviť za svoj návrh. Výmena je podľa odborníka preto definitívne potrebná. Pri Sulíkovom návrhu vidí racionálnu aj provokačnú rovinu.

„Na poste ministra zdravotníctva potrebujeme človeka, ktorý je politicky silnejší. Takže áno, v tomto prípade by bol Sulík dobrým ministrom,“ vysvetlil Koziak. Jedným dychom však dodal, že proti nemu hrá príliš malá znalosť rezortu a chýbajúce zdravotnícke vzdelanie. Upozorňuje tiež, že dosadenie lídra SaS na miesto, ktoré patrí OĽaNO by bolo porušením koaličnej zmluvy a ak by chcel otvárať ekonomiku z pozície šéfa zdravotníctva, napáchalo by to viac škody než úžitku.

