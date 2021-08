Luxus a prepych najvyššieho stupňa a čulé kontakty na politikov. Tak vyzeral život podnikateľa spájaného so stranou Smer-SD Miroslava Výboha (60). Momentálne je na neho vydaný medzinárodný zatykač, a ak ho zadržia, polícii bude vysvetľovať, ako to bolo s jeho údajnou korupciou.

Výboh je obvinený z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Počas policajnej akcie Mýtnik III sa však nachádzal v zahraničí, a tak ho polícia nemohla zadržať. „Sudca vyhovel návrhu prokurátora a vydal na obvineného európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz,“ povedala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková.

Podnikateľská éra hľadaného oligarchu sa začala ešte v deväťdesiatych rokoch a málokto o vie, že v tom čase dovážal spotrebný tovar z Číny. Pomerne rýchlym tempom prešiel Výboh so svojou firmou Willing k podnikaniu so zbraňami. Jeho prvá kauza sa udiala ešte počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu (66). Ministerstvo obrany totiž v roku 2006 kúpilo od firmy Willing tri rakety pre stíhačky MiG-29. Výbohova firma ich však predtým kúpila od ukrajinskej spoločnosti a na tomto sprostredkovaní zarobila niekoľko stoviek tisíc eur.

Výbohovou najzávažnejšou kauzou bol však nákup obrnených transportérov Pandur, ktoré kupovala Česká republika. Podľa českých médií sa mal na stretnutí o Panduroch zúčastniť aj Výboh, ktorý mal sprostredkovať úplatok. V súvislosti s prípadom jeden zo svedkov pred súdom vypovedal, že tajné schôdzky sa konali za účasti Výboha, Roberta Fica (56) a českého premiéra Mirka Topolánka (65). V tom čase sa Fico oficiálne priznal k podnikateľovi: „Nebudem sa tváriť, že nie je môj priateľ, poznám ho dvadsať rokov, nebudem ľudí zatracovať.“ Voči Výbohovi bolo napokon vyšetrovanie zastavené.

Kauza Pandur: Česká vláda napokon nakúpila obrnené transportéry od firmy Steyr za 14,4 miliardy českých korún. Zdroj: profimedia.sk

Výboha spája s Ficom aj historický kaštieľ vo Vinosadoch, za ktorým má stáť práve podnikateľ. Šéf Smeru v ňom bol minulé leto pomerne často oddychovať. Obvinený Výboh si pritom v hlavnom meste užíva luxusnú trojposchodovú vilu v najlukratívnejšej časti Bratislavy – pod Slavínom. Vila je však od roku 2018 písaná na Výbohovho syna Matúša. Podnikateľ a Ficov priateľ si v Bratislave zriadil aj monacký konzulát s prepychovým interiérom. Ten zdobia diela popredných slovenských umelcov. „Netrúfam si to odhadnúť, ale pokojne sa tá suma môže šplhať aj k miliónu eur,“ prezradil odhadovanú cenu diel pre PLUS 7 DNÍ Výbohov známy.

S Výbohom je spájaná aj tretina hotela DoubleTree by Hilton, ktorú oficiálne vlastní jeho biznisový kamarát Evgeny Gabov. Podnikateľ so svojím synom majú aj lukratívny vozový park. Patria doň aj pretekárske Ferrari 488 Challenge Evo či historický kúsok Ferrari 166 MM Berlinetta. Samozrejme, v ich garážach by sa našli aj ďalšie známe značky.

Obvinený a hľadaný Výboh prešiel za posledné roky od podnikania v zbrojárskom priemysle do developerských projektov. Minulý rok dokonca vstúpil na americký trh v úplne odlišnej sfére! Podľa Denníka N sa pustil do podnikania s módnym oblečením. Prostredníctvom svojej investičnej skupiny MiddleCap vraj získal podiel v americkej luxusnej odevnej značke pre mužov Nahmias. Jej odevy nosia také hviezdy ako spevák Justin Bieber či basketbalista LeBron James.

