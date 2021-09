Robert Fico (57) a Peter Pellegrini (45) opäť našli spoločnú reč! Aktuálne sa obaja vehementne pustili do holandskej europoslankyne Sophie in 't Veldovej a nešetrili kritikou na jej osobu. Vraj europoslankyňa nemá čo mudrovať o našej krajine, keď podľa ich slov ani netuší, čo sa na Slovensku deje.

Tento týždeň pricestovala na Slovensko delegácia poslancov Európskeho parlamentu na čele s holandskou europoslankyňou Sophie in 't Veldovou, aby zhodnotili dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku. Opozičné strany Smer-SD a Hlas-SD ostro vystúpili proti poslancom EP medzi inými aj preto, že odignorovali stretnutie so zástupcami opozície, a stretli sa len s koalíciou.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje za neprípustné, aby sa takáto zahraničná skupina na Slovensku stretávala len s tým, s kým chce, a na základe toho vydávala stanoviská. Pellegrini odmieta takýto spôsob krivenia obrazu o Slovensku. Pýtal sa, či sa členovia skupiny zaujímali napríklad aj o aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a či sa k tomu niekto aj vyjadril. Delagáciu poslancov z EP Pellegrini nazval "slávnou misiou z Európskeho parlamentu".

"Odporúčam holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi, aby si pekne zbalili kufre a odleteli naspäť do Bruselu," povedal Pellegrini na adresu in 't Veldovej. Podľa jeho názoru voči Slovensku nech nedávajú žiadne vyjadrenia a hodnotiace správy, pretože tak ako účelovo chodili na Slovensko aj predtým, rovnako v tom pokračujú aj dnes. Pellegrini tvrdí, že poslanci EP robia na Slovensku tendenčné misie, ktorých "výsledkom bude zas len okydávanie Slovenska".

"Odmietam, aby si tu partička europoslancov prišla, a potom o nás po svete vypisovala bludy a očierňovala túto krajinu tendenčne, bez toho aby poznala aj názor protistrany," uviedol Pellegrini.

Líder Smeru-SD Robert Fico si takisto servítok pred ústa nekládol, keď ohodnotil návštevu europoslankyne Sophie in 't Veldovej v našej krajine. "Odporúčam holandskej europoslankyni in’t Veldovej, aby si dala doma jointa a neotravovala vzduch na Slovensku, lebo ho prišla len otravovať," uviedol Fico na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov má šťastie na tieto "holandské fešandy z Európskeho parlamentu". Jedna mu vraj povedala, že ľavicovú orientáciu mu uverí len vtedy, keď sa Fico v Bratislave postaví na čelo sprievodu homosexuálov a transsexuálov. "De gustibus non est disputandum. Proti gustu žiadny dišputát, ale fajnšmekrom na cigánskych transsexuálov je náš primus inter pares B. Kollár," reagoval Fico.

"Fešandu na Slovensku zaujímalo všetko, len nie to podstatné. Je to smiešne, čo títo ľudkovia z EP vystrájajú, keďže sa zjavne nudia a potrebujú nejaké „vzrúšo“. Odporúčam jej, aby si v Holandsku dala jointa a hľadala „vzrúšo“ u seba doma a neotravovala vzduch na Slovensku," nešetril kritikou Fico.

Holandskej europoslankyne Sophie in 't Veldovej sa zastal Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Ako uviedol na sociálnej sieti, "kým Robert Fico a Peter Pellegrini rozkrádali Slovensko, Sophie bojovala za ľudské práva a dodržiavanie demokratických pravidiel v celej EÚ".