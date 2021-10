Opozičný Smer-SD podal návrh novely zákona. Do ústavy chce doplniť ustanovenie, že skrátiť volebné obdobie Národnej rady možno referendom. Ak by bolo úspešné a skrátilo by volebné obdobie, mohol by takto zaniknúť mandát poslanca. Predseda strany Robert Fico včera podal procedurálny návrh na zaradenie ich novely do programu 40. schôdze parlamentu. „My sme predložili novelizáciu Ústavy SR, ktorá presne rieši problém, že vkladáme do ústavy článok, ktorý hovorí, že skrátiť volebné obdobie je možné aj na základe referenda alebo ústavného zákona. Plus sú tam ďalšie ustanovenia, ktoré sa následne na to novelizujú," uviedol šéf Smeru. Chce, aby Národná rada návrh prerokovala v prvom čítaní už teraz, v druhom a treťom čítaní v októbri. Hneď po schválení by chcel referendum o predčasných parlamentných voľbách.

Líder Smeru Robert Fico nevzdáva svoj boj za referendum. Zdroj: Tasr

Koaličné strany Sme rodina i SaS sa verejne vyjadrovali za zmenu ústavy k referendu, pripomenul Fico, a vyzval ich na podporu. Vládne strany však nejavia ochotu hlasovať za novelu Smeru. „Budeme proti prerokovaniu toho návrhu na prebiehajúcej schôdzi," uviedlo tlačové oddelenie SaS. Hnutie Sme rodina reagovalo, že opozičný návrh podporiť nemôže, keďže platí koaličná zmluva. „Tieto otázky už otvorili aj koaliční partneri, takže si najprv naštudujeme ich stanovisko," doplnili.

Článok pokračuje na ďalšej strane.