Zdá sa, že Tabák svoj boj o miesto na kandidátke niektorej zo strán ešte nezabalila. Pravdepodobne by chcela ísť do volieb s nejakou konzervatívnejšou a národne orientovanou stranou, keďže po nielen slovných výmenách názorov s Jankou Bittó Cigánikovou, sa pustila aj do inej členky klubu liberálov. „Ďalšia zákerná Saskárka pôjde z hrušky dole,“ napísala nezaradená poslankyňa na sociálnu sieť. Pripojila k tomu aj svoj návrh na Marcinkovej odvolanie.

„Tabák, ktorá sa fotila s ruským veľvyslancom v čase, keď som ja odsudzovala vojenský tlak Ruska na Ukrajinu, ktorá kondolovala smetiakom a kúpala sa v potoku národného parku, navrhla moje odvolanie,“ skonštatovala Marcinková na sociálnej sieti s tým, že evidentne majú obe inú predstavu o poslaneckej práci. Saskárka následne sebavedomo vyhlásila, že je na svoju prácu vo výbore hrdá, lebo v zlomových momentoch "sme stáli na správnej strane a ja som pre to vždy urobila maximum".

Marcinková vymenovala, čo všetko ako predsedníčka výboru spravila. Okrem toho sa podieľala na 35 zákonoch. Medzi posledné, ktoré parlament schválil, sa radí aj pomoc zdravotne znevýhodneným deťom v tom, aby mohli mať osobných asistentov pri výučbe. Zákon predkladala spolu s Janou Žitňanskou z Demokratov. Na Marcinkovej status na sociálnej sieti reagovala Tabák s tým, že si za svojím názorom stojí: „Marcinková ako predsedníčka výboru pre európske záležitosti opakovane dokázala, že nevie výbor viesť korektným a profesionálnym spôsobom.“

Situácia nenechala chladnou ani stranu SaS: „Keďže Romanu Tabák si stále nikto nechce zobrať na kandidátku, skúša sa na poslednú chvíľu zviditeľniť odvolávaním Vladimíry Marcinkovej z postu šéfky výboru.“ Podľa liberálov ale nemá odvolanie žiadny praktický efekt ani dôsledok. Vraj iba ten, že 2 mesiace bude výbor bez predsedníčky. „Vlaďka ukázala v tomto volebnom období, že je inteligentná, pracovitá a vybudovala si rešpekt poslancov všetkých politických strán. Som rád, že ju máme v tíme,“ dodal líder SaS Richard Sulík.

Odvolávanú poslankyňu za SaS ale netrápi iba situácia v parlamente, ale aj medializované informácie, že prezidentka Zuzana Čaputová možno nebude kandidovať na post hlavy štátu vo voľbách 2024. „Nevzdajte to, prosím. Ani netušíte, ako veľa sily nám dodávate, aký je to pocit, keď vás vidíme na zahraničných fotografiách s inými lídrami krajín a cítime hrdosť na našu prezidentku,“ napísala Marcinková prezidentke. Celý jej status k Čaputovej, Tábakovej, ako aj reakcie nezaradenej poslankyne a ľudí nájdete v galérii.