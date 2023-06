Spoluorganizátorkou medzinárodnej výstavy umeleckých diel Arte Castell Slovanské impresie – Žena bola poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová (57), ktorá sa sama venuje výtvarnej tvorbe. „Žena stelesňuje všetko – prírodu, vodu, lásku. To sú tie impresie – predstavy,“ priblížila tematiku výstavy Vaľová.

„Nikdy som si nemyslela, že budem maľovať. Keď ste v takom hektickom povolaní akou je politika, tak máte aj vzostupy aj pády. Pri nejakom takom páde som potrebovala byť sama so sebou a chcela som niečo tvoriť, niečo tiché a jemné, lebo ja som dosť energický typ. Takto som sa dostala k obrazom,“ prezradila nášmu denníku Vaľová. Medzi vystavujúcimi umelcami je aj jej kolega Ladislav Kamenický (52), ktorý sa tiež dlhé roky venuje maľbe.

VIDEO: Poslankyňa Smeru Jana Vaľová na vernisáži. Porozprávala, kedy a prečo začala maľovať:

Na slávnostnom otvorení výstavy vystúpil s príhovorom aj predseda Národnej rady Boris Kollár (57). Medzi pozvanými sa objavili aj viacerí známi politici predovšetkým zo strany Smer-SD vrátane predsedu strany Roberta Fica (58). „Som veľmi rád, že náš klub je takým frontmanom, pretože máme Janku Vaľovú, Laca Kamenického, výborne spieva Dušan Jarjabek, a poznám veľa ľudí v klube, ktorí milujú umenie,“ povedal nášmu denníku Fico. „Sám mám veľmi rád slovenské výtvarné umenie vo všetkých jeho etapách a napriek tomu, že toto je medzinárodná výstava, je tu niekoľko kúskov, z ktorých by som minimálne tri diela zobral,“ priznal sa nám tiež.

Fico o sebe tvrdí, že je eklektik. „Eklektizmus u mňa znamená, že nemám problém uložiť vedľa seba veci z rôznych období a z rôznych krajín. Ako predseda vlády som navštívil skoro celý svet, sem-tam som dostal nejaké osobné darčeky a poďakovanie za návštevu. Je to taká zvláštna kombinácia, keď vedľa seba postavíte niečo z Číny, z Ruska a niečo z Anglicka. Možno aj to je ten malý štýl eklektizmu, ktorý milujem. Keby ste videli moju kanceláriu, na jednej strane to vyzerá ako nejaký bazár, na druhej strane sa tam cítim fantasticky, lebo tam je celý svet,“ priznal sa nám Fico.

VIDEO: Robert Fico na vernisáži. Je rád, že v Smere majú viacerých členov, ktorí milujú umenie:

Medzi prítomnými hosťami pútala pozornosť aj poslankyňa Romana Tabák. "Dnešná výstava je nádherná, lebo sa týka nás žien. Veľa vecí sa mi tu páči, napríklad diela bulharskej umelkyne, ale musím vyzdvihnúť aj umeleckú prácu pani poslankyne Vaľovej, je talentovaná," povedala nám Tabák.

VIDEO: Ako sa páčila výstava Romane Tabák a či bude na kandidátke SNS?

Umelecký zážitok si nenechal ujsť ani poslanec Tomáš Taraba (Život-NS), ktorý má tiež pozitívny vzťah k umeniu. Ako nám prezradil, sedem rokov chodil na flautu a má rád vážnu hudbu. Taraba na výstave pochválil umeleckú tvorbu exministra financií Kamenického. „Páči sa mi ako maľuje Laco Kamenický. Bol som veľmi milo prekvapený z diel, ktoré boli vystavené. Som rád, že svojím spôsobom aj poslanci majú blízko k umeniu,“ povedal nám Taraba.

Na vernisáži v družnej debate. "V blízkej budúcnosti ohlásime, ako sme sa s pani Tabák dohodli. Môžem povedať, že určite budeme politicky spolupracovať. Necháme si na to ešte pár dní," povedal nám Taraba. Zdroj: MARTIN DOMOK

Nášmu fotografovi sa podarilo zachytiť trojicu politikov - Romanu Tabák, Štefana Kuffu aj Tomáša Tarabu ako spoločne debatujú, a vyzerali, že si výborne rozumejú. Tabák sme sa preto pýtali, či to náhodou nenaznačuje ich budúcu politickú spoluprácu, keďže o extenistke sa špekuluje, že by sa mohla objaviť na kandidátke SNS. "Môžete očakávať, že v politike budem pokračovať a pevne dúfam, že budem spolupracovať s národnou stranou,“ reagovala tajnostkársky na našu otázku Tabák. Oveľa zhovorčivejší však bol Taraba, ktorý potvrdil, že si dolaďujú kontúry politickej spolupráce. "V blízkej budúcnosti ohlásime, ako sme sa s pani Tabák dohodli. Môžem povedať, že určite budeme politicky spolupracovať. Necháme si na to ešte pár dní," povedal nám Taraba.