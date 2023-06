Pred štyrmi rokmi Igor Matovič skladal kandidátku a na schodoch našiel sedieť Romanu Tabak. Tento postup, zdá sa, opakuje aj Eduard Heger.

“Možno to bude nový príbeh. Nebudeme hovoriť o pani Tabakovej, ale o pani Nvotovej. Otázka je, kde ona sedela alebo ležala, keď ju pán Heger našiel,” komentuje politológ Radoslav Štefančík v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

Do strany Hegera vstupuje herečka Dorota Nvotová. Zdroj: facebook - Eduard Heger

Podľa politológa speváčka Dorota Nvotová nebude pre Demokratov víťazným ťahom. Rozhodne je to však prekvapením a návratom k praxi, keď na kandidátkach dostali priestor známe tváre z umeleckého či športového sveta, ktorí sa potom v parlamentných laviciach pre zaneprázdenosť často neobjavovali.

Do momentu, kedy predseda parlamentu Boris Kollár vyhlási oficiálny termín konania volieb, ostávajú už iba hodiny. Politickým stranám sa kráti čas na zostavenie kandidátok. Podľa prieskumov je zrejmé, že do parlamentu sa nemusí dostať množstvo politického planktónu v podobe strán s minipreferenciami. Igor Matovič v tom istom čase sedí na egyptskom piesku a píše na sociálne siete katastrofické scenáre, podľa ktorých koalícia na čele so Smerom môže mať v parlamente ústavnú väčšinu. Vyzýva preto na spájanie malých strán. A tu vidí expert jadro problému.

Diskusná relácia “Teraz Takto” Anky Žitnej, ktorej hosťom bol Radoslav Štefančík. Politológ tvrdí, že spájanie ministrán nie je dobrým riešením. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Spájanie ministrán nie je podľa politológa Štefančíka dobrá cesta. Ilustruje to na príklade Demokratov Eduarda Hegera a Jablka Lucie Ďuriš Nicholsonovej. "Jablko som ešte pre dvoma dňami, keď Eduard Heger ohlásil spájanie, nenašiel v registri strán. V prípade Lucie Ďuriš Nicholsonovej nejde o spájanie, ale len o umiestnenie verejne známej osoby, ktorá hľadá spôsob ako sa vyštverať do nejakej verejnej funkcie, pretože sa jej verejná funkcia, v tomto prípade europoslankyne, raz skončí,” konštatuje Radoslav Štefančík.

O tom, či sa Igor Matovič a jeho Obyčajní ľudia dostanú do parlamentu, ale aj o tom, že “pomýlený” národ, ktorý nedôveruje vláde a prezidentke sa nedá vymeniť či častovať urážkami, aj o šanci SNS a KDH prekročiť prah Národnej rady hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou politológ Radoslav Štefančík.

