Hoci premiér Eduard Heger (46) bojoval o svoju vládu podľa vlastných slov do poslednej chvíle, nestačilo to. Záchrana jeho kabinetu totiž závisela od rozhodnutia Igora Matoviča (49) podať demisiu v Prezidentskom paláci. Ten však svoje rozhodnutie na poslednú chvíľu zmenil, a preto celý poslanecký klub SaS zahlasoval za vyslovenie nedôvery vláde.

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽaNO, s výnimkou Milana Kuriaka. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) po hlasovaní prerušil schôdzu do piatka (16. 12.) do 9.00 h. Krátko po hlasovaní a následnej tlačovej konferencii OĽaNO sa spoločne s predsedom vlády vydal na stretnutie k prezidentke Zuzane Čaputovej.

V piatok sa nebude hlasovať, najbližšie hlasovanie bude podľa jeho slov v utorok (20. 12.). „Pokračujeme ďalej v schôdzi Národnej rady, nepadol parlament, padla vláda," povedal značne podráždený Kollár. Zároveň médiám povedal, že je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podporili poslanci Smeru-SD, SaS, ako aj Martin Borguľa, Patrick Linhart, Ján Krošlák a opoziční nezaradení poslanci s výnimkou Miroslava Kollára a Martina Klusa.

Martin Čepček a Romana Tabák (Sme rodina) sa zdržali. Celému vyvrcholeniu v podobe pádu vlády však predchádzal maximálne chaotický deň. Ešte vo štvrtok predpoludním ponúkol Igor Matovič svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu na vyslovenie nedôvery a podporí rozpočet.

O tejto ponuke sa s Richardom Sulíkom vydal rokovať premiér Eduard Heger priamo do bytu šéfa liberálov. Po krátkej chvíli sa k nim pridal aj člen Občiansko-demokratickej platformy OĽaNO a minister životného prostredia Ján Budaj (70) a neskôr aj exministri za SaS Branislav Gröhling (48), Mária Kolíková (48), ako aj poslankyne liberálov Jana Bittó Cigániková (39) a Anna Zemanová (63). Členovia vlády krátko po príchode liberálov rokovanie opustili. PODMIENKU MATOVIČA OKOMENTOVAL PRE NÁŠ DENNÍK AJ POLITOLÓG RADOSLAV ŠTEFANČÍK. JEHO KOMENTÁR SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

To najväčšie divadelné predstavenie sa však odohralo až po 17.00, keď sa v parlamente napokon malo začať samotné hlasovanie. Krátko predtým dal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš (40) návrh, aby sa hlasovanie odložilo o ďalších 30 minút. Predseda parlamentu Boris Kollár (57) napokon schôdzu prerušil iba o 20 minút. Po návrate politikov do sály však opäť zaúradoval líder Sme rodina, ktorý zvolal „päťminútové” poslanecké grémium, ktoré však trvalo takmer hodinu. V tom čase sa už v pléne nenachádzal ani premiér, no ani líder OĽaNO. Slovo si vzal opäť Šipoš, ktorý vyzval všetkých poslancov OĽaNO, aby zo sály odišli a na hlasovaní sa nezúčastňovali.

Grandiózne finále však zavŕšil Richard Sulík, ktorý priznal, že si ho na poslednú chvíľu zavolali na „pohovor” premiér, predseda parlamentu a Igor Matovič s tým, že minister financií ide do Prezidentského paláca podať demisiu.

Sulíkovci na základe toho začali pripúšťať, že si svoj zámer povaliť vládu rozmyslia. „Potom sa stalo niečo, čo je vyslovene nehorázne. Minister financií prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk, a teda povedal, že si to rozmyslel. Nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame. Výsledok je, že poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde," uviedol Sulík pred hlasovaním. Jeho slová následne v statuse na sociálnej sieti potvrdila aj samotná prezidentka a neskôr v pozmenenej verzii aj Igor Matovič.

Eduard Heger prišiel včera na obed rokovať k Richardovi Sulíkovi domov. Zdroj: archív

Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády. Hlavné slovo teraz podľa neho bude mať prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá má plnú podporu SaS. „Ona sa ukázala ako stabilný prvok na politickej scéne, keď sa nielen vláda, ale aj parlament zmietal v chaose. Očakávame od pani prezidentky a dúfame, že vstúpi do tohto diania," poznamenal. Novú 76 v parlamente SaS nebude hľadať. „Vieme si za určitých podmienok predstaviť, že umožníme vznik novej vlády, že na vyslovenie dôvery dáme hlasy, ale naďalej platí, že sme konštruktívnou opozíciou. V tomto sme konzistentní," povedal predseda SaS.

Predčasné voľby by podľa Sulíka predstavovali návrat Roberta Fica (Smer-SD). V parlamente je momentálne návrh na zmenu ústavy, ktorým by si poslanci mohli skrátiť volebné obdobie. SaS k nemu podala pozmeňujúci návrh. Ak by prešiel, Sulík deklaroval, že za návrh bude SaS hlasovať.