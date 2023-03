"Bieloruský režim sa snaží zastrašiť opozíciu. Tú, ktorá zostala v Bielorusku, ale aj tú, ktorá sa musela presídliť do zahraničia. A dnešok, keď súd poslal Sviatlanu Cichanovskú na 15 rokov za mreže, nie je výnimkou. Slovensko bude demokratické sily v Bielorusku podporovať i naďalej," napísal na svojom účte na Twitteri dočasne poverený šéf slovenského rezortu diplomacie.



Belarusian regime is trying to intimidate the opposition. Those within Belarus & those pushed out abroad. Today isn’t an exception w/ @tsihanouskaya sentenced to 15years of prison in absentia. #Slovakia 🇸🇰 will continue to support democratic forces of Belarus #StandWithBelarus ✌🏻 https://t.co/WBar5dPXzz