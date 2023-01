Bývalý poslanec NR SR a expredseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina sa na sociálnej sieti pochválil fotografiou s jeho psom. Ide o nemeckého ovčiaka s menom Max. Vyzerá to však, že jeho štvornohý miláčik si získal pozornosť jeho ženy a on sám je tak momentálne na odsunutej koľaji.

"25 rokov som poslúchal na slovo. Mal som čakať pred obchodom, tak som čakal. Bolo mi povedané, že panička príde za chvíľu a bola to hodina, ale čakal som a ani som sa nepohol," spomína v úvode statusu Hlina na dávne časy. Neskôr svojmu psovi vyčíta, že nevydrží čakať ani minútu: "V podstate je to delikvent, ktorý ku nám prišiel na prevýchovu. Napriek tomu som ja skončil v podstate v útulku. Nik si ma nevšíma. To len samé Max sem, Maxík tam. Pes Max je teraz stredobodom vesmíru."

Tvrdí, že má super stravu, super opateru, cez víkend je s ním jeho manželka hneď ráno o ôsmej na cvičáku niekde v Devínskej. "Ja som vzduch. Tak som dopadol," hromží Hlina a zároveň dodáva, že aby nedošlo k nedorozumeniu, tak pes je teraz ich príjemnou starosťou.

"Deti vychované, vnúčatá ešte nie sú, tak obskakujeme okolo tohto delikventa so šibalským pohľadom, manželku má spracovanú, na mňa skúša, ale so mnou to je zložitejšie. Viem, že aj z tohoto zbojníka raz niečo bude," prezradil na záver Hlina.