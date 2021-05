So svojím manželom Irena Bihariová doteraz pridávala na sociálne siete vysmiate, zaľúbené fotky. Všetko je však inak! BIhariová oznámila, že sa s manželom, špecialistom na extrémizmus, Danielom Milom rozvázajú. "Viete, že ja sa vyjadrujem kedykoľvek a k akejkoľvek téme, ale vzhľadom na to, že ja som politicky angažovaná a môj parner nie je, nemslím si, že by bolo fér keby naše veci zasahovali aj jemu do súkromia," hovorí líderka progresívcov.

Z manželom sa podľa jej a neskôr aj jeho slov dohodli, že dôvody, prečo sa ich cesty po tak dlho čase rozišli mediálne komentovať nebudú. Podľa dostupných informácií dojica spolu žila okolo 10 rokov a majú spolu dve deti.

Biháriová od roku 2009 pôsobila v neziskovke Ľudia proti rasizmu a dva roky dozadu sa stala podpredsedníčkou aktuálne mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko. To sa umiestnilo v minuloročných voľbách tesne pod čiarou a to aj so stranou Spolu, s ktorou tvorili koalíciu. Aktuálne podľa prieskumov má nová šéfka reálnu šancu dostať stranu do parlamentu, ak by sa voľby konali teraz.

Jej manžel Daniel Milo je expert na rasizmus a xenofóbiu a neraz upozorňoval na nebezpečenstvo konšpirácií. Aktuálne pracuje pre Globsec.