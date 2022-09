Konflikt poslankýň Národnej rady Jany Bittó Cigánikovej (39) a Romany Tabák (31) vyvrcholil minulotýždňovou bitkou v bare. Obe poslankyne majú vlastnú verziu toho, ako sa potýčka odohrala. Najnovšie si poslankyňa Sme rodina poriadne kopla do SaSkárky. Vytiahla na ňu totiž starú kauzu, no to ani zďaleka nie je všetko!

Celé sa to začalo minulý týždeň v sobotu. Najskôr poslankyňa za SaS a členka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková zverejnila na sociálnej sieti status, v ktorom obvinila Tabák z osobného útoku v jednom z bratislavských nočných barov. „Bola som s kamarátkami a manželom v jednom bratislavskom podniku na koncerte. Bola perfektná nálada, obsluha, prostredie aj spoločnosť až do momentu, keď po jeho skončení v nočných hodinách prišla do podniku Romana Tabák,“ napísala.

Podľa jej slov na ňu začala bývalá tenistka verbálne útočiť. Cigániková tvrdí, že si to najskôr snažila nevšímať, potom však mala blondínke strhnúť šiltovku z hlavy vraj preto, lebo chcela, aby všetci videli „aká ’inteligencia’ reprezentuje svojich voličov v parlamente". To malo Tabák vyprovokovať do amoku a údajne začala Cigánikovú fyzicky napádať a ťahať za vlasy. Tabák mala podľa SaSkárky svoj výkon zakončiť úderom do hlavy „aký len tenistka vie dať pravačkou".

„Bolo mi za ňu tak trápne, že som to aj tak nechcela nijak extra riešiť. Bola som si istá, že pre Slovensko aj pre ňu samú bude lepšie, keď sa o tom nikto ďalší nedozvie,“ priznala Cigániková. Poslankyňa však na druhý deň skončila na pohotovosti „s opuchnutým lícom, bolesťami hlavy a krku“ a tak sa rozhodla na extenistku podať trestné oznámenie.

Druhá verzia

Každá z poslankýň má však na spomínanú noc iné spomienky. Tabák neostala ticho a na obvinenia Cigánikovej reagovala spôsobom sebe vlastným. Jej verzia hovorí o tom, že Bittó Cigániková prišla za ňou v „nepríčetnom stave“, začala vulgárne nadávať na ňu aj jej rodinu a následne došlo ku konfliktu. „Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti,“ uviedla v stanovisku pre Nový čas.

Extenistka však priznala, že sa nechala vyprovokovať a Cigánikovej uštedrila úder, „po ktorom zvädla ako tulipán", okomentovala blondínka situáciu pre TV JOJ. Celou vecou sa už zaoberá polícia.

