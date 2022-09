Romana Tabák je známa svojimi kontroverznými ťahmi. Tentokrát to však očividne poriadne prestrelila! To aspoň tvrdí jej kolegyňa z parlamentu Jana Bittó Cigániková, ktorá na svojej sociálnej sieti oznámila, že na ňu podáva trestné oznámenie za fyzické napadnutie.

„Romane Tabák sa nikdy nijako špeciálne nevenujem. Často ľudia vravia, že sa hádame, ale nenájdete jediný status alebo osobný útok na ňu odo mňa. Háda sa len Romana a na úrovni, na akú má,“ uviedla Bittó Cigániková. Uznala však, že sa kriticky vyjadruje k jej politickému pôsobeniu.

Podľa slov poslankyne za stranu SaS je to, čo stvára hanba a bezcharakternosť. „Keď do parlamentu nastúpila sa mi vyslovene vtierala do priazne. Vravela, aká som úžasná, ako chce byť ako ja, ako sa bojí, že ju zaškatuľkujú, ako „hentých fanatikov. Tak nazývala svojich kolegov z klubu.“

Všetko sa akoby rázom zmenilo po tom, čo Bittó Cigániková napísala kritický blog, kde poslankyňu Tabák kritizovala za to, že ako členka protikorupčného Oľano sa spolu s pani Hatrákovou postarala, aby Róbert Fico nemohol byť nezávisle súdený.

„Zrazu začali osobné hlúpe útoky, ale nie vecné ku konkrétnym mojim činom alebo názorom s vysvetlením, prečo sa mýlim. Zásadne ide o striktne osobné a primitívne konštatovania a nadávky. Včera to však vyvrcholilo neuveriteľným spôsobom. Bola som s kamarátkami a manželom v jednom bratislavskom podniku na koncerte. Bola perfektná nálada, obsluha, prostredie aj spoločnosť až do momentu, keď po jeho skončení v nočných hodinách prišla do podniku Romana Tabák,“ píše Bittó Cigániková.