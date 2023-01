Kto čakal, že Igor Matovič sa po zvrhnutí zo stoličky ministra financií vo svojich výrokoch upokojí, dúfal márne. Líder najsilnejšej strany po voľbách z februára 2020 totiž za ostatné dni poriadne pritvrdil. Na mušku si opätovne zobral LGBTI komunitu, keď pripomenul deň po vražde dvoch mužov na Zámockej ulici svoj status „Som hetero". „Keď som si v strede toho manipulatívneho pekla dovolil napísať de facto nevinný hetero status, samotní ,vzývači tolerantnej lásky’ ma išli svojimi slovnými zvratkami ukameňovať. Veď čo som si to dovolil vysloviť za zvrátenosť, že som hetero, verný svojej žienke… a najmä to, že deti by sme mali viesť k ideálom! Strašný to zločin," napísal Matovič pred dvomi dňami. Vyprovokovať sa dal aj známou satirickou stránkou Zomri, ktorá deň nato uverejnila status, v ktorom sa zrejme sám našiel: „Tri stupne fanatizmu: 1. Náboženstvo, 2. Politické strany a ich predsedovia, 3. Majitelia ajfonov, ajpedov a mekbukov. Vegánov a majiteľov elektrických kolobežiek som nerátal." Nato Matovič zareagoval komentárom: „4. Zomri a iní LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+ prepnutí aktivisti, čo deťom nahovárajú, že aj s pipíkom môžu byť pipinou."

Pozitívom na celej situácii je, že nie každý v OĽaNO komunikuje rovnakým štýlom ako predseda hnutia. Dôkazom toho sú slová povereného premiéra Eduarda Hegera. „Budúcnosť Slovenska je spájanie, nie rozdeľovanie. Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám je hľadaním nepriateľa tam, kde nie je. Vedie to len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov. Ako človek vyznávajúci hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie nechcem, aby sa na Slovensku rozrastala politika nenávisti a rozvratu," napísal v statuse na sociálnej sieti.

Názorové rozdiely medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom sú zdá sa čoraz väčšie. Zdroj: TASR

Po týchto slovách však Matovič opäť pritvrdil a začal chrliť ďalšie nenávistné statusy. Nedal sa zahanbiť ani Heger, ktorý opäť napísal slová, v ktorých je jasný odkaz aj Matovičovi.