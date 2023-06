Kollár už dlhé mesiace čelí útokom od matky jeho dvoch detí Barbory Richterovej. Tá chce vyššie výživné a najnovšie na neho dokonca podala trestné oznámenie kvôli tomu, že ju vraj v minulosti fyzicky napadol a zbil do bezvedomia! Incident sa odohral pred 12 rokmi v Kollárovej vile na Miami.

Kollár sa rozhodol na obvinenia mimoriadne zareagovať. Priznal, že Richterovú udrel, ale bránil sa tým, že ublížila ich synovi Arturovi. Kollárove slová potvrdila aj speváčka Patrícia Vitteková, ktorá bola jednou zo svedkýň incidentu. „Barbora začala hystericky kričať na Borisa, mala asi 20 rokov, Arturko bol vtedy malý,“ začala Vitteková. Podľa jej slov Richterová v zápale hnevu údajne malého Artura prehodila cez niekoľkometrovú obývačku s nechutnou nadávkou.

„Ona (Richterová - pozn. red.) stále robila scény. Arturko bol vtedy malý. Hodila ho z piatich metrov, Boris ho zachytil, ale pomohla aj taburetka. Keby Boris nereagoval mohlo sa stať to najhoršie. Ja som zobrala malého a neviem čo sa dialo. Asi jej dal pár faciek. Môže byť rada, lebo keby som tam ostala, tak by som jej dala facky aj ja,“ povedala Vitteková. Kollár tvrdí, že svedkami boli nielen Vitteková, ale aj jeho matka a jedna známa z Miami.

„Necítim absolútne žiadnu vinu. Aj v minulosti, aj dnes, aj do budúcnosti ktokoľvek siahne rukou na moje deti, ktokoľvek sa bude snažiť ublížiť na zdraví a živote mojich detí - a už vôbec nehovorím jednoročných lezúňov - tak sa zachovám rovnako, nech je to žena alebo muž. A nehanbím sa zato," vyhlásil dnes Kollár. Pýtal sa, či by sa aj iní nezachovali rovnako, keď je ohrozené zdravie a život ich dieťaťa.

Richterová naopak tvrdí, že nič také s dieťaťom neurobila. "Všetci klamú, celý svet klame,“ reagoval Kollár na zverejnené video Richterovej. „Čítala to. Veľmi nešikovne to čítala, čo dostala napísané," konštatoval ďalej Kollár. "

Podľa Kollára ide o diskreditačnú kampaň voči Sme rodine, a aby jeho stranu „vygumovali z politického života“. Už včera naznačil, že za Richterovou by mohol stáť právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Politik tiež uviedol, že Zoroslav Kollár je bývalý milenec Richterovej, s ktorým majú aj teraz k sebe blízko. „Barbora bol lacný cieľ. Vybrali si ju,“ povedal tiež Kollár. Tiež naznačil, že má ísť o rozohratú hru viacerých ľudí, a to aj s politickým pozadím. Do tejto diskreditačnej kampane by mali byť údajne zapojení aj niektorí opoziční politici.

Po chodbách parlamentu sa šíri, že najmä niektoré poslankyne NR SR zvažujú otvoriť túto tému aj v pléne Národnej rady. „Keď ma za to niekto bude chcieť odvolávať, budem odvolávaniu čeliť. A nech sa celý svet dozvie, že ma odvolávajú za to, že som chránil zdravie a život svojho dieťaťa,“ vyhlásil Kollár.

Politik zopakoval, že keď ide len o zvýšenie výživného, je to na súdoch, akú výšku sumy určia, a on je ochotný to zaplatiť. „Budem žiadať striedavú starostlivosť na oboch synov, lebo mám záujem o svoje deti a chcem s nimi tráviť čas," povedal Kollár. "Mňa strašne bolí srdce, že nemôžem byť s Arturom. Bol som s ním odmalička. Od plávania, lyžovania všetko som ho učil," uzavrel politik.