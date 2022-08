Sme rodina sľubovala pred voľbami výstavbu 25-tisíc bytov ročne, ktoré si môžu ľudia prenajať za veľmi výhodnú cenu na neobmedzene dlhý čas, respektíve doživotne. Malo to pomôcť hlavne mladým rodinám, ale aj ďalším obyvateľom, ktorí si na vlastné bývanie musia brať obrovské úvery, alebo žiť v drahom podnájme. Jedno ani druhé pri tom nemusia stačiť splácať. No od volieb už prešlo 2,5 roka a ešte sa nezačal stavať ani jediný byt.

Všetko ale môže byť inak už onedlho. Kollár včera naznačil, že dnes ľudí poteší, no nechcel prezradiť detaily: „Zajtra sa dozviete.“ Naznačil ale aspoň to, že peniaze na výstavbu sú pripravené a v dohľadnej dobe by sa malo začať s realizáciou výstavby. Pozrite si brífing Kollára, Krajniaka a Holého na tému: Nájomné bývanie. Vyhodnotenie výsledkov dotazníka k zisťovaniu reálneho záujmu o nájomné bývanie medzi prvou vzorkou obyvateľov a predloženie návrhu cenovej mapy nájomného do medzirezortného pripomienkového konania.

Kollár na úvod brífingu vymenoval, čo všetko sociálne už jeho hnutie dokázalo presadiť. Krajniak prezradil, že urobili prieskum v rámci celého Slovenska o tom, ako ľudia túžia po bytoch. Oslovili vraj 45-tisíc ľudí, z ktorých odpovedalo 3 044. Najviac záujemcov o nájomné byty je vraj v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Kežmarku a Nitre. Záujem je vraj ale veľký všade.

„Približne polovička záujemcov je ženatých, 31 % slobodných a 17 % rozvedených,“ povedal Krajniak s tým, že na východe majú ľudia skôr záujem o 4-izbové byty a v Bratislave 2-izbové. Čo ale chcú všetci ľudia je vraj to, aby bolo bývanie maximálne 30 minút od práce.

Holý napokon prezradil cenovú politiku. Vzorec výpočtu regulovaného nájmu pozostáva z niekoľkých faktorov, pričom má byť zachované to, aby v každom regióne mali ľudia z rôznych zárobkových skupín možnosť na bývanie. „Oproti hypotéke by malo byť nájomné bývanie lacnejšie o 100 až 300 eur,“ povedal Holý s tým, že život v nájomnom byte môže byť lacnejší až o 50 % ako v byte na hypotéku.

Podpredseda vlády upresnil, že vo vzorci na výpočet nájmu je zohľadnená priemerná mzda v každom kraji, lebo sa nedajú porovnávať zárobky napríklad v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Doplnil ho Krajniak: „Museli sme nájsť takú cestu, aby sa to ľuďom oplatilo, ale zároveň aby investori byty vôbec mali záujem stavať.“ Holý dá svoj návrh na výpočet výšky nájmu v bytoch podporovaných štátom na pripomienkovanie.

Kollár sa na záver brífingu dostal aj k tomu najpodstatnejšiemu a teda, kedy by mali byť prvé byty k dispozícii. Štyria obrovskí investori vraj podpíšu zmluvu na prelome októbra a novembra a od tej doby by to malo nabrať pomerne rýchly spád: „Je tam alokovaných 6 miliárd eur. Okrem toho prinesie výstavba bytov od 20 do 40-tisíc nových pracovných miest.“ Podľa predsedu parlamentu ale nebudú investori len stavať, ale aj vykupovať už hotové byty, prípadne skupovať rozrobené projekty: „Prvé byty by tak mohli byť už budúci rok," dodal na záver.

