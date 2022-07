Hlavná agenda hnutia Sme rodina, ktorou sú štátne nájomné byty, sa blíži do finále. Hneď nad prvým investorom, ktorý sa má sociálne slabším postarať o strechu nad hlavou, však visí množstvo otáznikov. V minulosti ho ostro kritizoval šéf najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO Igor Matovič (49). Teraz môže so spoločnosťou s nejasným pozadím ako minister financií spolupracovať!

Dlhé mesiace trvalo, kým parlament odsúhlasil štátnu podporu pre výstavbu nájomných bytov a hneď z úvodu nastal problém. Sme rodina do zákona vtesnala, aby prenajímateľ bytov nemusel byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Problém v tom vidí šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková: „Máme pravidlo, že firma, ktorá obchoduje so štátom, musí byť zapísaná v registri, aby sme vedeli, kto bude z obchodu profitovať.“ Nechápe, prečo by práve v tomto prípade mala byť výnimka: „Zdá sa mi to ako účelové a možno snahu prihrať výstavbu ľuďom, ktorí sú skrytí za konkrétnu firmu sídliacou niekde v daňových rajoch.“

Zarážajúci je aj fakt, že prvý projekt nájomných bytov by mohol byť Park City Triblavina firmy Starland Holding, s ktorou mal Matovič v minulosti obrovský problém. „Vyzývame na zmenenie zákona tak, aby sme vedeli, kto je skutočný majiteľ Starlandu. Štát by mal hľadieť na záujem tu žijúcich ľudí a nie na záujem jednej firmy,“ povedal v roku 2017 Matovič v situácii, keď bol Starland spájaný s výstavbou diaľničnej križovatky Triblavina pri Bratislave.

Šok nastal po nedávnych výrokoch Borisa Kollára. „Prvé byty sa budú odovzdávať možno o dva roky,“ povedal s tým, že pri Bratislave sa plánuje výstavba satelitného mestečka s 20-tisíc bytmi. A práve Park City Triblavina by mal mať podľa yimba.sk 20-tisíc bytov pre 50-tisíc ľudí. Podľa aktuality.sk je konečným vlastníkom Starlandu, ktorý bol z registra partnerov verejného sektora vymazaný v marci 2022, kontroverzný podnikateľ Štefan Czucz.