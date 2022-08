11.37 – Do katedrály sv. Martina v Bratislave prišiel vzdať úctu aj premiér Eduard Heger. Po podpise kondolenčnej knihy sa vyjadril o osobe Jozefa Tomka: „Kardinál Tomko bol výnimočnou osobnosťou. Ako významný cirkevný predstaviteľ vo Vatikáne nikdy nezabudol odkiaľ pochádza. Pracoval pre Slovensko a výrazným spôsobom sa pričinil o rozvoj cirkvi, ale aj dobré meno našej krajiny. Mal som tú česť ho tohto roku pri návšteve Vatikánu stretnúť. Bola to veľmi silná skúsenosť. Bol to muž pokorný a múdry, ktorý bol plný lásky a nosil v srdci Slovensko.“ Premiér prezradil, že stretnutie s Tomkom bolo pre neho duševným obohatením. „Myslím si, že svojou veľkosťou je pre Slovensko veľkým vzorom. Pre súčasné, ale aj budúce generácie,“ dodal Heger o Tomkovi s tým, že kardinálova odvaha, pokora a pracovitosť by mala byť pre každého vzorom.

11.22 - Po Čaputovej prišiel vzdať kardinálovi úctu aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten následne prezradil, že pred pár mesiacmi mal to šťastie a s Tomkom sa stretol: „Bol to úžasný človek a najvyššia naša cirkevná autorita. Vždy sme sa na neho vedeli obrátiť a on pomohol. Cirkev a Slovensko v ňom stratila veľkého človeka. Mal 98 rokov, takže sa to dalo čakať. Ale keď som ho videl, tak on mal vitalitu 70-ročného. Stál ako svieca a mal krásny prejav. Zabolela ma jeho smrť, ale môžeme byť radi, že tak dlho vydržal.“ Kollár prezradil, že 1. septembra bude Tomkovi v parlamente udelená cena, ktorú preberie arcibiskup Zvolenský.

11.09 – Po tom ako Čaputová podpísala kondolenčnú knihu sa pred katedrálou vyjadrila ku kardinálovi: „Bola to veľká duchovná osobnosť, ktorá urobila veľa pre univerzálnu cirkev, ale aj človek, ktorý sa vždy zaujímal o súčasnosť a budúcnosť Slovenska.“ Prezidentka spomenula aj to, ako sa s Tomkom pred dvomi rokmi stretla v jeho byte vo Vatikáne: „Debata bola o Slovensku, ale aj o jeho obľúbenom futbale. Bol to človek ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a človek, ktorý bude chýbať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, lebo je to pre nás veľká strata.“

11.01 – Prezidentka Zuzana Čaputová prišla vzdať úctu kardinálovi Jozefovi Tomkovi a podpísala kondolenčnú knihu.

V galérii si pozrite snímky z diania v Katedrále sv. Martina, kde sa dozviete aj to, aký známy politik prišiel vzdať kardinálovi úctu medzi prvými.

10.25 – Okrem sĺz veriacich vidieť v katedrále už aj ochrankárov najvyšších ústavných činiteľov, teda Zuzany Čaputovej, Borisa Kollára a Eduarda Hegera, ktorí prídu vzdať úctu kardinálovi Jozefovi Tomkovi († 98) už čoskoro. Ochrankári si prišli zmapovať situáciu v katedrále, aby vedeli čo najlepšie zabezpečiť ochranu ústavných činiteľov.

10.02 – „Pán kardinál počas svojho života opakovane navštívil túto katedrálu a dnes máme česť, že si môžeme uctiť jeho telesné pozostatky. Od ranných hodín prichádzajú ľudia, pomodlia sa, takže som veľmi vďačný a povzbudený ich účasťou. Uvedomujem si, aké široké spektrum ľudí si prichádza kardinála uctiť,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský pre TA3 s tým, že smrť kardinála sa dotkla ľudí z najrozličnejších oblastí života. Arcibiskup zároveň vyzval ľudí aby nenosili kvetiny: „Predpokladáme, že ľudí príde veľmi veľa a chceli by sme to technicky zvládnuť. Pozývame skôr k tomu duchovnému, pretože vo viere v boha vidíme duchovnú kyticu modlitieb ako dôležitejšiu.“

9.30 - V katedrále sa už nachádza viac ako 100 veriacich, ktorí prišli vzdať Tomkovi úctu. Dnes tak môže urobiť každý do 12.00. Potom bude nasledovať svätá omša na ktorej bude hlavným celebrantom predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

8.55 – Do Katedrály sv. Martina bola privezená truhla s pozostatkami Jozefa Tomka († 98).

Rakva s pozostatkami kardinála Jozefa Tomku pri piatkovom prevoze do bratislavskej Katedrály sv. Martina. Zdroj: MICHAL SMRČOK

8.45 - Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka († 98) začína o 9.00.

Život Tomka nebol vôbec ľahký, napriek tomu ho celý obetoval viere a iným ľuďom. Počas druhej svetovej vojny vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. O rok neskôr bol vyslaný na štúdium do Ríma. V roku 1949 bol vysvätený za kňaza priamo v Ríme.

Po vysvätení za kňaza sa ale nemohol vrátiť na Slovensko kvôli nástupu komunistického režimu. Situácia sa na chvíľu zmenila v roku 1968, ale kvôli normalizácii pokračovala jeho emigrácia. Ešte pred tým, v roku 1958 mu pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Postupne jeho misia pokračovala, až ho v roku 1979 vymenoval Ján Pavol II. za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Ján Pavol II. ho v roku 1985 vymenoval aj za proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Jozef Tomko († 98) bol aj predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Plnil občas aj funkciu pápežského legáta. Benedikt XVI. ho dokonca v roku 2005 menoval za svojho legáta na Prvý Univerzitný medzinárodný eucharistický kongres. Nebohý kardinál sa na Slovensko vrátil v roku 1989. O dva roky neskôr vystúpil v Národnej rade. Vtedy ho verejnosť ako kardinála videla vôbec prvýkrát. Svoj prejav venoval koreňom Slovákov ku kresťanskej cyrilometodickej minulosti. Počas života získal aj množstvo ocenení.

Najvýznamnejší Slovák vo Vatikáne skonal 8. augusta v skorých ranných hodinách. Vo štvrtok 11. augusta s ním bola rozlúčka v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Lietadlo z jeho telesnými pozostatkami pristálo včera o 17.00 v Bratislave, kde ho cez červený koberec preniesla čestná stráž. Verejné uctenie jeho pozostatkov bude v Bratislave možné dnes a v sobotu od 9:00 do 12:00 v Katedrále sv. Martina. Následne sa v oboch dňoch uskutoční svätá omša.

Kardinál Jozef Tomko pri smrteľnej posteli svojho otca Andreja v roku 1980. Zdroj: Ingrid Timková

V nedeľu a pondelok budú telesné pozostatky Jozefa Tomku († 98) v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde si ho verejnosť bude môcť uctiť v prvý deň od 16.00 do 21.00 a druhý deň od 9.00 do 12.00. Popoludní jeho pozostatky prevezú do Kaplnky sv. Michala. V utorok 16. augusta sa pohrebný obrad uskutoční v Katedrále sv. Alžbety. Odpočívaj v pokoji kardinál Jozef Tomko († 98).

Zdroj: wikipedia.org

Mohlo by vás zaujímať: