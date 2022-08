Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený. Povedal to v diskusii na festivale Atmosféra. Čo na to hovoria jeho koaliční kolegovia?

Horúco je počas tohto leta nielen vonku, ale aj na domácej politickej scéne. Takmer každý týždeň sme svedkami nových koaličných sporov, vyjadrení či dokonca prestupov medzi jednotlivými stranami. Najnovšie rozvíril hladinu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Počas diskusie na festivale Atmosféra povedal, že je znechutený z politiky a zvažuje koniec.

"Nikdy nebudem človek, ktorý by nebol lojálny, ale keď sa rozhodnem odísť z politiky, tak úplne. To sa môže stať zajtra, človek toho už má plné zuby. Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal Naď. Nepáči sa mu, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami krajiny.

Na našu otázku k prípadnému odchodu Jaroslava Naďa z politiky sa pre nás stručne vyjadril predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina): "Je to osobné rozhodnutie pána ministra a nebudem ho komentovať."

Na postoj k jeho prípadnému odchodu sme sa spýtali aj poslanca za OĽANO Erika Ňarjaša: "Jaro Naď je pre mňa veľmi schopný manažér. Aj napriek tomu, že nie so všetkými krokmi ministerstva obrany súhlasím. Napríklad s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Ja som len za humanitárnu a ekonomickú pomoc. Myslím si, že je to jeden z top ministrov a fair play ľudí v politike, preto by som bol nerád, aby skončil!"

Na prekvapivé slová Naďa zareagoval aj známy poslanec OĽaNO Andrej Stančík, ktorý by bol osobne z odchodu Naďa z politiky sklamaný. "Je možno najlepším ministrom tejto vlády a vďaka nemu má armáda konečne postavenie, ktoré si zaslúži. Vojaci si už nemusia chodiť kupovať maskáčové tričká a namiesto tunelovania idú peniaze na vystrojenie vojakov a modernizáciu armády. Jeho jasná podpora Ukrajiny nás ako krajinu pomohla jasne dostať na správnu stranu histórie napriek bučaniu populistov a extrémistov z opozície," napísal na svojom profile na sociálnej sieti.

Ticho nezostali ani jeho koaliční partneri. "Ja sa nečudujem Jarovi Naďovi, že je znechutený z politiky, lebo úlohou strany SMER-SD je znechucovať politiku slušným ľuďom tak, ako to robil v roku 2010 až 2012 Ivete Radičovej. Tak to isté robí aj v súčasnosti a používa najšpinavšie a najhnusnejšie praktiky. Takisto si platí rôznych Šounov a iných dezolátov na to, aby znechucovali slušným ľuďom prácu v politike," povedal k téme poslanec Miroslav Žiak (SaS).