Medzi horúce témy nedeľnej politickej diskusie, ktorej hosťami boli mimo Kollára aj šéf Smeru-SD Robert Fico patrila predovšetkým prehlbujúca sa koaličná kríza. Ako je známe, v piatok (12.8) sa vo vládnom hoteli Bôrik stretli lídri koaličných strán, no nedohodli sa na ničom. OĽANO aj SAS naďalej trvajú na svojej podmienke, z ktorej nemienia ustúpiť.

Kollár uviedol, že ho mrzí že sa na stretnutí v hoteli Bôrik nikam neposunuli. „Máme tu dve egá, ani jeden nechce ustúpiť,“ okomentoval situáciu, narážajúc tak na spor Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Podľa predsedu parlamentu sa takýmto spôsobom v septembri môžu ocitnúť v menšinovej vláde. Kritizoval zároveň poslancov, ktorí nechcú podporovať prípadnú menšinovú vládu, ak by sa opierala o odídencov od Mariana Kotlebu (ĽSNS). „Nedá sa byť trochu tehotný, nedá sa aj kakať, aj sa maľovať,“ odkázal svojským štýlom Kollár.

Predstavitelia vládnej koalície sa majú stretnúť o týždeň. Kollár však vidí problém aj v tom, že šéf SaS Richard Sulík napriek kríze odišiel na dovolenku. „Asi by bolo namieste sedieť tu a rokovať,“ vyhlásil predseda Sme rodina s dôvetkom, že napriek tomu nikoho nemieni kádrovať. V relácii to kritizoval aj Fico. Podľa jeho slov za vládnutia Smeru by sa také niečo nemohlo stať, lebo vraj by sa v tej minúte koalícia skončila.

V súvislosti s možnými predčasnými voľbami Kollár povedal: “My sa do toho absolútne rútime“. Za „nemysliteľný“ považuje scenár, že SaS odíde k 1. septembru z koalície a potom sa budú musieť zakaždým „doprosovať“ tejto strane, za ktorý návrh zahlasuje v parlamente. Menšinovú vládu Kollár nepovažuje za riešenie. Ficovi povedal, že jeho koaliční partneri ho môžu predbehnúť a predčasné voľby vyvolajú skôr, ako ich on dosiahne cez referendum. Kollár viackrát zopakoval, že sa bude snažiť o dosiahnutie dohody, aby štvorkoalícia pokračovala.

Šéf Smeru uviedol, že "mu je jedno", čo sa bude diať s koalíciou. Vidí len dve možnosti. Jednou sú predčasné parlamentné voľby a druhou chaos. Myslí si však, že SaS by nezahlasovala za pád vlády.

V závere relácie však Kollárovi poriadne rupli nervy pri téme prípadných problémov s plynom, ktoré by mohli Slovensku hroziť na jeseň. Podľa lídra Sme rodiny by sa koalícia mala sústrediť predovšetkým na riešenie vysokých cien elektriny a plynu. Kollár považuje za dôležité sa baviť o tom, ako bude fungovať Slovensko s ropu, plynom, ako zabezpečia ľuďom lacnú elektrickú energiu.

„Dnes nie je podpísaný kontrakt, ktorý sme ľuďom sľúbili, že bude cena elektriky zastropovaná," začal Kollár. Ozrejmil, že zatiaľ ministerstvo hospodárstva nepodpísalo kontrakt s elektrárňami. „Už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) avizuje, že pokiaľ to neurobia, cena bude stanovená na 130 % plus. Ja si toto neviem predstaviť,“ povedal ďalej. „Preto stále hovorím, že budem tu sedieť na tom zadku a budem sa snažiť s tou SaS-kou rokovať a presvedčiť ich, aby sme spolu mohli fungovať. No ako to urobí ten Sulík keď nebude minister hospodárstva?“ pýtal sa Kollár.

