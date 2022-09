Európske krajiny prijali národné plány pomoci v boji s vysokými cenami energií, naša vláda stále len čaká na jednotnú schému EÚ. Najnovšie premiér Eduard Heger vyhlásil, že k nedostaneme niekoľko miliárd z Bruselu, našu ekonomiku to položí. Dnes budú o energiách rokovať ministri krajín EÚ, podľa Hegera však slovenské návrhy nemajú veľkú šancu.

Vláda zatiaľ nemá jasný plán, ako pomôcť firmám a organizáciám s vysokými cenami energií. Podniky stupňujú snahu o dialóg s vládnou koalíciou, ten však neprichádza. Žiadajú rýchle zavedenie podpornej schémy, ale vláda im hovorí iba o jednotnom európskom trhu, že treba čakať, ako sa rozhodne Európska únia.

Zatiaľ náš parlament schválil iba novelu zákona o energetike. Podľa nej má ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu určovať vláda nariadením. „Pripravili sme plán B, vyhlásenie núdzového stavu. Dúfame, že tento scenár sa nenaplní, ale sme pripravení,“ vyhlásil premiér Eduard Heger.

Ak nám EÚ nepomôže, slovenská ekonomika krachne, tvrdí premiér Eduard Heger. Zdroj: Lukáš Grinaj

Pre britský finančný denník Financial Times však premiér Heger prehlásil, že slovenskej ekonomike hrozí pre prudko rastúce náklady na elektrinu kolaps - ak nezíska z Bruselu podporu v miliardách eur.

Uviedol, že ak chce EÚ daň z mimoriadnych ziskov, musia byť výnosy z nej rozdelené rovnomerne po celej Únii. Slovensku by to vynieslo asi 1,5 miliardy eur. Premiér chce, aby Brusel uvoľnil 5 miliárd eur z nevyužitých fondov pro regionálny rozvoj a použil ich na zníženie účtov za energie pe podniky. „Inak slovenské podniky zavrú a môže dôjsť ku kolapsu celej ekonomiky,“ upozornil. Je teda dôležité, čo ukáže dnešné zasadnutie ministrov energetiky krajín EÚ. Premiér Heger však vyhlásil, že slovenské návrhy zrejme neprejdú.

Nový minister hospodárstva SR Karel Hirman odmoetol tzv. Sulíkov plán, ale hovorí, že sa bude inšpirovať Českom. Zdroj: Dano Veselský

Minister hospodárstva Karel Hirman už dávnejšie upozornil, že náklady na energetickú krízu môžu prekonať aj náklady na pandémiu koronavírusu. Tie predstavovali odhadom 10 miliárd eur. „Ak by sme neprijali opatrenia, ak by sme sa nedohodli na úrovni Bruselu, hrozí nám, že by sme mali výdavky v takejto výške,“ varoval minister s tým, že ide o krajný prípad.

Ak však koalícia a vláda takto presne vedeli o katastrofálnych dopadoch drahých energií na našu ekonomiku, o to viac zaráža, že neprijali podporné opatrenia a plán pomoci a neustále len hovorili o nutnosti rešpektovať spoločné riešenie Európskej únie.

Názory podnikateľov a odborníka na ďalšej strane.