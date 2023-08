Odsúdený podnikateľ Marian Kočner už chodí na súdy ako na klavír. Inak tomu nebude ani v najbližšej dobe. V kauze Five Star Residence mal totiž ukrátiť štát o milióny eur. O nič príjemnejšie to nebude mať ani Ladislav Bašternák, ktorý je podmienečne prepustený na slobodu. Ten je obžalovaný v kauze Bonaparte, teda v prípade bytového komplexu, v ktorom býval aj expremiér Robert Fico. Na súde sa čoskoro objaví aj štátna extajomníčka Monika Jankovská.

Všetci traja už mali svoje prípady na súde, no z rôznych príčin boli pojednávania zrušené. Teraz začína každý prípad od začiatku. Ako prvá sa postaví pred súd Jankovská kvôli kauze Fatima, v ktorej je obžalovaná z vydierania a marenia spravodlivosti. Prípad sa už pojednával na Okresnom súde v Trnave a známy je aj tým, ako ho Jankovská psychicky nezvládla. Proces sa ale presúva z Trnavy do Žiliny po tom, ako obžalovaná uspela s ústavnou sťažnosťou. „Najvyšší súd trestnú vec Moniky J. a spol. prikázal na rozhodnutie Okresnému súdu Žilina,“ informoval Najvyšší súd. Jankovskej hrozí až 10 rokov za mrežami. Spolu s ňou je obžalovaný jej svato Peter Vasko a exriaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer. Pojednávanie začne 28. septembra.

Bašternák mal v kauze Bonaparte spolu so svojim komplicom navyšovať faktúry pri výstavbe luxusného komplexu, aby od štátu vylákali vratky DPH. Na neoprávnených vratkách mali obrať štát o milión eur. V Bonaparte si Bašternák po dostavbe ponechal jeden z bytov, ktorý prenajímal Ficovi. Ten sa odtiaľ odsťahoval až po tom, ako bol Bašternák odsúdený v inom prípade. Dnes je už ale podmienečne na slobode. „Okresný súd rozhodol, že odsúdeného podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody a určil mu skúšobnú dobu 30 mesiacov,“ píše sa v uznesení. V kauze Bonaparte má byť Bašternákov komplic známy guvernéra NBS Petra Kažimíra - Ivan Piterka. Okrem Bašternáka a Piterku sú obžalovaní aj Stanislav Plutko a Peter Hrkotáč. Pojednávanie začína 6. októbra.

Najzávažnejšie to má ale Kočner, ktorý figuruje až v 11-tich kauzách. Právoplatne je rozhodnuté iba v prípade zmeniek, kde dostal 19 rokov nepodmienečne. Najnovší súdny proces ho čaká v kauze Five Star Residence, ktorý už mal taktiež prebiehať, no kvôli zmene sudcu, rovnako ako v prípade Bašternáka, sa zrušili pôvodné termíny. „Kočner mal byť zapojený do pochybných predajov nehnuteľností s ďalšími 3 osobami. Byty a nebytové priestory v hodnote 17 miliónov eur predali za 2 eurá. Štát tak mal prísť na daniach o takmer 3 milióny eur,“ píše nadácia Zastavme korupciu. Spolu s Kočnerom sú obžalovaní aj Peter Zemko, Viliam Gross, a Jana Šlachtová. Pojednávať sa začne 25. októbra.

Zhruba šesť rokov dozadu boli Kočner a Bašternák vnímaní ako podnikatelia a Jankovská vysokou funkcionárkou rezortu spravodlivosti. V tom čase všetci pôsobili spokojne a uverejňovali svoje snímky z dovoleniek na sociálnych sieťach. Teraz nepôsobia vôbec šťastne a Bašternák s Kočnerom si už okúsili aj väzenský mundúr. Pozrite sa na najzaujímavejšie snímky tejto trojice z ich minulosti, zadržania, až po najnovšie pojednávania.

