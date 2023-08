Najnovšie sa totiž ukázalo, že polícia odpočúvala Mariána Kočnera priamo za múrmi leopoldovskej väznice. Môže to zvrátiť výšku jeho trestu za falšovanie televíznych zmeniek?

Keď sa pred štyrmi rokmi Kočner a jeho právni zástupcovia Marek Para a Michal Mandzák sťažovali, že ich v Leopoldove vždy usadili do miestnosti číslo štyri a cez sklo ich sleduje personál väznice, dostalo sa im len uštipačných poznámok.

Po štyroch rokoch však policajná inšpekcia pre týždenník Trend potvrdila, že Kočner bol za múrmi väznice odpočúvaný. Dôvodom mal byť pokus o korupciu. Dostal totiž list o nitrianskeho právnika s ponukou, že za pol milióna eur ho dostane von z väzby. Kočner list nahlásil polícii. Tá čakajúc na stretnutie s oným právnikom začala monitorovať všetky Kočnerove stretnutia vo väznici. Aj s jeho advokátmi.

V tom čase sa už Kočner pripravoval na súd v kauze televíznych zmeniek a obvinený bol aj z objednávky vraždy novinára. Podľa Paru mohol byť list zámienkou polície, aby mohla odpočúvať Kočnerove porady s právnikmi.

Medzičasom si už kontroverzný podnikateľ odpykáva 19-ročný trest za pokus o falšovanie zmeniek a v kauze objednávky vraždy ho súd už po druhý raz oslobodil. „Je to jeden z najbrutálnejších a najzásadnejších zásahov do práva na obhajobu,“ skonštatoval Burda v relácii denníka Plus jeden deň Teraz takto s Ankou Žitnou. Dekan Burda objasnil, že Trestný poriadok ráta s možnosťou, že polícia odpočúva porady advokátov s ich klientmi. Museli by však napríklad plánovať spoločne vraždu. „To podozrenie by však muselo byť konkrétne,“ zdôraznil Burda.



Trestný poriadok ráta aj s možnosťou, že porady sú monitorované aj náhodou. „Vtedy sa má taká informácie zničiť a nemá sa použiť,“ zdôraznil Burda. Pripustil však, že takéto niečo sa môže stať skôr pri odpočúvaní klienta napríklad v jeho dome, ale určite nie v zariadení na výkon väzby.

Konkrétne v Kočnerovom prípade by Burda skôr očakával, že polícia bude monitorovať autora listu so žiadosťou o pol milióna eur. „Mali by sa tomu viac venosť. Ono to naozaj vyzerá, že tam mohlo prísť k nejakým manipuláciám alebo pokusom manipulatívnym spôsobom získať nejaké ďalšie informácie,“ dodal Burda.



Slovenská advokátska komora v tejto súvislosti hovorí o „vážnom a bezprecedentnom porušení ľudských práv“. Právnici Mariána Kočnera sa obrátili na Ústavný súd. Ak uzná ich dôvody a skonštatuje protiprávne prelomenie dôvernosti komunikácie s advokátmi, môže to viesť až k zrušeniu rozsudku za falšovanie zmeniek.

Ak by sa Kočner obrátil aj na Európsky súd pre ľudské práva, má podľa Burdu šancu na úspech. „Je to vysoko pravdepodobné,“ hovorí dekan právnickej fakulty. Podľa neho to nemusí ovplyvniť jeho odsúdenie a výšku trestu v tomto prípade, ale je tu aj možnosť, že európsky súd skonštatuje odpočúvanie zásadným spôsobom ovplyvnilo celý proces a to je neakceptovateľné.

Okrem toho môže odsúdený podnikateľ žiadať aj odškodné. „Európsky súd pre ľudské práva nepriznáva až tak vysoké odškodné, ale štát by ho musel zaplatiť. Je to mrhanie verejnými prostriedkami,“ objasnil Burda.

Pripomína, že štát by sa mal vysporiadať s podobným konaním orgánov činných v trestnom konaní. „Nepomôže schovávanie sa za nejaké nezmyselné floskuly o rozviazaných rukách a podobne. Musí sa podrobne preveriť a zistiť, čo sa tu v posledných rokoch najmä v exponovaných kauzách dialo,“ dodal.