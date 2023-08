Keď bol Kočner ešte len vo väzbe, dostal list od pre neho neznámeho advokáta X. Y., ktorý mu ponúkol vybavenie prepustenia na slobodu. „Bol mu adresovaný list, z ktorého vyplývalo, že nejaká osoba ponúka za 500-tisíc eur Kočnerovi, že ho dostane z väzby von,“ ozrejmil Para s tým, že spolu s Kočnerom a jeho obhajcom v kauze zmenky Michalom Mandzákom preto podali trestné oznámenie. To bolo pridelené vyšetrovateľovi Ľ. Slovákovi. Ten navrhol nasadiť monitorovanie návštevnej miestnosti, keby sa za Kočnerom zastavil X. Y. A tu sa začal problém.

„Veľmi zvláštnym spôsobom je nám stále na porady prideľovaná miestnosť 4. Mám dlhoročnú prax a nikdy som sa s niečím takým nestretol,“ povedal 1. apríla 2019 Para s tým, že má podozrenie z monitorovania tejto „kabínky". Teraz pre Plus JEDEN DEŇ Para situáciu dovysvetľoval: „Raz som za ním nešiel do miestnosti č. 4, ale do č. 11. Vtedy mi príslušník povedal, že má pokyn umiestniť ma do miestnosti č. 4.“

Vtedy už bolo Parovi jasné, že ich monitorujú. S Kočnerom si preto začali písať poznámky. Zakázali im však vypínať svetlo: „Kamera vtedy nevie dobre sledovať. Zakázali mi aj hýbať nábytkom. Bolo mi jasné, že sú inštalované viaceré kamery pre rôzne uhly.“ Podľa obhajcu sa k nemu neskôr dostali informácie, že boli monitorovaní Ľ. Slovákom. Informáciu dal preto preveriť policajnej inšpekcii, ktorá potvrdila, že na základe príkazu súdu boli Kočnerove rozhovory vo väzbe monitorované od 8. februára do 30. apríla 2019. „Zavolali si Slováka a on to potvrdil, že ma monitorovali. Podal som preto trestné oznámenie. On priznal, že bola vydaná aj nejaká ďalšia séria ITP (informačno-technických prostriedkov), ale to nevieme, čo je a snažíme sa to zistiť,“ dodal Para.

Počas spomínaného obdobia monitorovania návštevnej miestnosti mal Kočner 69 stretnutí s obhajcami, z toho 25 s Parom. Para Kočnera zastupoval v kauze Kuciak od 8. marca 2019, kedy bol podnikateľ obvinený. Na tento prípad, ktorý je opäť na Najvyššom súde (NS), by to nemuselo mať vážny dosah. „Nemôže sa jeho trestná vec zastaviť, lebo niekto vo väznici odpočúval v rozpore so zákonom. Takto nezákonne získané dôkazy sa však nedajú v trestnom konaní použiť. Čiže súd by nemohol tieto dôkazy akceptovať,“ povedal bývalý elitný vyšetrovateľ a dnes advokát Peter Vačok. V prípade zmeniek zastupoval Para Ruska a Kočnera Michal Mandzák.

Para prízvukoval aj to, že on a Kočner nemohli byť podozriví v prípade listu, pretože sami informovali policajnú inšpekciu. X. Y. by podľa Paru ani nemohol prísť za Kočnerom, lebo bol v kolúznej väzbe: „Nikto okrem mňa a Mandzáka za ním nemohol prísť. Polícia preto uviedla sudcu, ktorý monitorovanie povolil, do omylu. Oni chceli sledovať mňa a Kočnera.“

Keďže je u nás chránená dôvernosť komunikácie medzi advokátom a jeho klientom (toto môže byť prelomené, iba ak je advokát sám podozrivý z trestnej činnosti), Para oboznámil s problémom aj SAK. Tá je zo situácie znepokojená a vyhlásila, že Para ju o podaní trestného oznámenia informoval: „Ak by sa ukázalo, že je právo na dôvernosť komunikácie obvineného s advokátom porušované, a to dokonca priamym nasadením ITP (informačno-technických prostriedkov) v miestnosti vyslovene určenej na dôverný rozhovor s klientom (!), išlo by o veľmi vážne a bezprecedentné porušenie základných ľudských práv.“

A to nie je všetko. Kočner sa môže za istých okolností dostať na slobodu, pretože nový rozsudok v kauze zmenky môže byť oslobodzujúci. Môže sa tak stať vtedy, ak na základe nových skutočností podá dovolanie na Najvyšší súd. „My sme viazaní lehotou a do nej to podať musíme (13. marec 2024),“ povedal obhajca. Ako dovolací súd rozhodne, že právo na obhajobu Kočnera bolo porušené, tak môže zrušiť rozsudky. „Prípad by išiel na prvostupňový súd a musel by prísť nový verdikt, ktorý by mohol byť oslobodzujúci, alebo by ho uznali za vinného,“ dodal Para. Podľa obhajcu nesvitla nová nádej iba Kočnerovi: „Áno, týkalo by sa to aj Ruska.“

V galérii si pozrite najzaujímavejšie fotky zo súdnych procesov, v ktorých figurujú Marian Kočner a Pavol Rusko a aj stanovisko Michala Mandzáka.

Prečítajte si tiež: