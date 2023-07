Odsúdený Marian Kočner (60) sa dostal do veľmi vážneho stavu a podľa vyjadrenia jeho obhajcu Mareka Paru (44) mu dokonca hrozia trvalé následky. Závažnostiam aktuálneho stavu sa vraj dalo predísť, keby odsúdeného počúvali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Leopoldove. Vo vzduchu dokonca visí aj sťažnosť!

Kočnera hospitalizovali už 24. júna, no napriek jeho obrovskej nafúknutosti sa vtedy ešte netušilo, aké vážne to s ním je. Odsúdený sa pritom už dávno pred týmto dátumom podľa slov jeho obhajcu sťažoval v priestoroch Ústavu na výkon trestu v Leopoldove na problémy s dýchaním. Mal mať aj veľmi silný kašeľ, čo dospelo až do štádia, že ledva prešiel pár krokov: „Dlhodobo bol jeho stav príslušníkmi ZVJS v Leopoldove opomínaný, a až keď poukázal na prípad, keď došlo k úmrtiu Krivočenka vo výkone väzby, tak mu bolo zabezpečené adekvátne vyšetrenie v nemocnici pre odsúdených v Trenčíne,“ povedal nášmu denníku Marek Para. Ľubomír Krivočenko bol obvinený v kauze Dobytkár a zomrel vo februári 2021 na COVID-19.

V Trenčíne už podľa Paru začali brať Kočnerov stav vážne a následne bol podrobený viacerým vyšetreniam: „Zistili mu zanedbaný zápal pľúc a počas následnej hospitalizácie aj nevyhnutnosť operácie.“ Tú už odsúdený podstúpil v špecializovanej civilnej nemocnici. Obhajca verí, že stav jeho klienta sa zlepší a vylieči sa. „Je však poľutovaniahodné, že k takémuto niečomu došlo a že klient môže utrpieť aj trvalé následky,“ rozhorčil sa jeho právny zástupca.

Natíska sa teda otázka, či sa bude Kočner na príslušníkov ZVJS sťažovať. „To zatiaľ ponecháme otvorené, keďže prioritou je vyriešiť zdravotný stav a až potom sťažnosti,“ povedal Para. Podľa obhajcu je škodlivé, ak sa verejnosťou šírili informácie, že jeho klient robí iba obštrukcie a simuluje.

Za akých podmienok funguje premiestňovanie väznených pacientov nám ozrejmila hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Zdravotná starostlivosť sa väzneným osobám poskytuje predovšetkým v ústavných zdravotníckych zariadeniach, alebo závažnejšie záležitosti riešia v trenčianskej Nemocnici pre obvinených a odsúdených. „V prípade, ak si zdravotný stav väznenej osoby vyžaduje starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústavných zdravotníckych zariadeniach alebo vo väzenskej nemocnici, zabezpečí sa jej poskytnutie zdravotnej starostlivosti na nevyhnutne potrebný čas v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení,“ informovala Kacvinská s tým, že stráženie väznenej osoby zabezpečuje ZVJS. O premiestnení pacienta rozhoduje podľa hovorkyne odborný personál, teda ošetrujúci lekár.

