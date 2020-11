Kauza Očistec: KRAJMEROV poskok mal vytvárať FALOŠNÉ dokumenty! Ako fungovala mašinéria?

Na vrchných poschodiach skupiny obvinenej v kauze Očistec mal byť policajný exprezident Tibor Gašpar ale aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer. No bez pracovníkov na „špinavú robotu" by to nešlo. Jedným z nich mal byť Vladimír Bisták, ktorý sa vraj obetiam trestných činov predstavoval aj ako podplukovník Kováčik.