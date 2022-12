Michal S., ktorý spolupracuje s políciou, podrobne opisoval svoje väzby s obžalovaným Jozefom B., bez ktorého vplyvu na bývalé politické špičky a vstupu do svedkovej spoločnosti Allexis by sa nedostali k zákazkám pre daniarov. Hovoril aj o nie najlepších vzťahoch so synom Jozefa B. a úplatkoch.

Vypovedal podobne ako spolupracujúci obvinený, bývalý prezident finančnej správy František I., ktorému mal Jozef B. v hotovosti vyplácať kompenzáciu mzdy, za každý rok pôsobenia v správe 200.000 eur. František I., ktorý predtým pôsobil v lepšie platenom súkromnom IT sektore, to považoval za "dorovnávanie mzdy".

Obžalovaní vinu popierajú. Ich obhajcovia spochybňujú oboch kľúčových svedkov, vraj vypovedajú nepravdivo, lebo sa chcú vykúpiť zo zločinov. Podľa nich práve oni mali byť hlavami zločineckej skupiny na finančnej správe, ktorá páchala rozsiahlu daňovú trestnú činnosť.

Nedôveryhodnosť Michala S. mala dokazovať aj 25-minútová zvuková nahrávka z iného trestného konania, ktorú v roku 2015 zhotovil Marian Kočner.

Ide o jeho rozhovor s Michalom S. Obhajcovia ešte v utorok (29. 11.) a aj vo štvrtok žiadali súd, aby ju prehral, keďže z nej vyplýva, že Michal S. sa spolčil s Kočnerom, aby mu pomohol zakryť daňové delikty na finančnej správe v objeme 4,2 milióna eur.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry nahrávka nemá spojitosť s konaním a relevanciu k dokazovaniu v kauze Mýtnik. Senát ŠTS návrh obhajoby napokon zamietol.

Obžaloba sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Týka sa dodaného IT systému. Okrem Jozefa B., jeho syna a Radka K. obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S. Proces bude pokračovať začiatkom februára.

