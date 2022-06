Andruskó viackrát zopakoval, že za vraždou Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) stojí Kočner so Zsuzsovou. Tá doteraz tvrdila, že peniaze ktoré Andurskóovi dala bola pôžička a nie odmena za ohavný čin. Svedok ale počas včerajšieho tretieho dňa svojho výsluchu poukázal na to, že jej slová nedávajú zmysel: „V roku 2017 som vyplatil za Zsuzsovú exekúciu. Osobne som sa podpísal a zaručil sa za ňu. Nie je teda možné, aby som jej dlhoval.“ Vražda snúbencov sa stala 21. februára 2018.

„Bál som sa o život, preto som začal vypovedať. Vyhrážali sa mi zabitím,“ povedal Andruskó o Zsuzsovej s Kočnerom. Svedok tvrdí, že svoje výpovede nikdy nemenil, lebo sa snaží pravdivo usvedčiť objednávateľov vraždy. Kočner sa Andruskóa spýtal, ako sa prejavovala jeho obava o život. Chcel vedieť aj to, či Andruskó využil odbornú pomoc. Svedkova odpoveď ale zaskočila naozaj každého: „Bol to obrovský pocit bezmocnosti, keďže som nemohol ísť ani na políciu. Nenavštívil som psychologičku a iba som čakal na svoju smrť.“

Začína sa tak, ako sa včera skončilo!

Včerajšie pojednávanie sa skončilo krátko pred 17.00 kvôli únave Andruskóa. Ten bol pod paľbou otázok obžalovaných a ich obhajcov viac ako 6 hodín. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica preto súdu navrhol, aby sa pojednávanie prerušilo. Sudkyňa sa spýtala Andruskóa, ako sa cíti. „Som unavený,“ odpovedal svedok. Sudkyňa tak pojednávanie prerušila do dnešného rána.

„Som nevyspatý. Necítim sa dnes dobre a neviem, či budem schopný adekvátne reagovať na otázky. Som si vedomý veľkej zodpovednosti,“ povedal Andruskó. Predsedníčka senátu súdu ale zdôraznila, že je potrebné pokračovať vo výsluchu, pretože by sa celý proces pozastavil. Keďže v prípade sú dvaja väzobne stíhaní (Kracina, Dragič), proces sa nesmie vôbec zdržovať.

Svedok opäť označil za objednávateľku vraždy Zsuzsovú

Prvý dnes Andruskóa spovedal práve Kvasnica. Ten sa svedka pýtal na to, ako si spomína na objednávku vraždy novinára. „Vraždu Kuciaka objednala Zsuzsová v priebehu januára 2018. Bolo to pred jej rodinným domom a v čase, keď som jej klamal, že sa rieši vražda Žilinku,“ povedal podľa hnonline.sk Andruskó. Svedok mal povedať aj to, že podľa Zsuzsovej mal Kuciak informácie o Kočnerovi od Žilinku a preto chcel dať obžalovaný z objednávky vraždy zlikvidovať aj jeho.

Prokurátor sa zaujímal aj o sledovanie Kuciaka. Spýtal sa preto, odkiaľ mala Zsuzsová informácie o novinárovi. „Od Kočnera,“ znela odpoveď. Sudkyňa sa svedka spýtala, odkiaľ tieto informácie Kočner mal. Andruskó tvrdí, že vtedy to nevedel, ale keďže dnes je prípad medializovaný, tak už vie. Nielen Kuciaka, ale aj ďalšie osoby mala sledovať Kočnerova skupinka, ktorej šéfoval bývalý príslušník SIS Peter Tóth. Ten sa k tomu priznal.

