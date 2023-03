Minister obrany Jaroslav Naď (42) je už v tretej politickej strane. Pred rokmi začínal v strane Smer-SD, potom vstúpil do hnutia OĽaNO a v súčasnosti je jednou z hlavných tvárí strany Demokrati premiéra Eduarda Hegera.

Pred troma rokmi bol Naď dvojkou na kandidátke OĽaNO a bol značne populárny. Voliči jeho meno zakrúžkovali presne 101 400-krát. Po nezhodách s predstaviteľmi hnutia však z OĽaNO tento rok vystúpil a rozhodol sa pokračovať v strane Demokrati pod patronátom Eduarda Hegera.

Bývalý premiér a možný koaličný partner Mikuláš Dzurinda pritom poverenému ministrovi verejne pripomenul, že v čase, keď on „bojoval s Mečiarom, Naď bol členom Smeru“. Aj šéf Smeru Robert Fico sem-tam utrúsi štipľavú poznámku, že Naď z jeho strany odišiel, lebo „nedostal žiadnu funkciu“. Niekedy dokonca použije slovné spojenie, že „nedostal to, čo chcel“.

Samotný Naď sa ku koreňom v Smere priznáva. „Bolo to pred vyše dvadsiatimi rokmi, asi v priebehu roku 2000, keď som sa ako študent stal radovým členom strany Smer, a to bez akejkoľvek hlbšej agendy či spolupráce,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ.

Minister tvrdí, že približne rok sa zúčastňoval na rôznych podujatiach, ktoré Smer organizoval. „Pochopil som však, že hodnotovo sme úplne niekde inde. Už vtedy nebola strana tým, čím sa navonok prezentovala,“ objasnil.

Naďa potom v podstate z Ficovej strany vyhodili. „Pre neplatenie členského poplatku a pre žiadnu moju aktivitu v prospech strany Smer prišlo rozhodnutie o ukončení členstva. Odvtedy som so stranou nijako nespolupracoval,“ potvrdil minister.

Ako hovorí politológ Jozef Lenč, Naďov smerácky príbeh je rozhodne nepríjemnosť, ku ktorej sa budú s radosťou vracať rôzni jeho kritici. Na otázku, či považuje Naďa za zručného ministra, odborník odpovedá, že „ako politik je v podstate nepoužiteľný“, a to z toho dôvodu, že nemá empatiu k pocitom a potrebám voličov. „Nie je uspôsobený na robenie kompromisov,“ dodáva politológ.

