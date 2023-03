Na poslaneckom klube OĽaNO sa mala v utorok preberať téma darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Ďalšie kroky v súvislosti s odovzdaním migov mal na klube vysvetľovať dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Niektorí z poslancov OĽaNO však ešte pred stretnutím s ministrom dali najavo, že s darovaním stíhačiek nesúhlasia. Spoza dverí vraj bolo počuť aj zvýšené hlasy!

„Už viac ako pol roka rokujeme s Ukrajincami ako aj s inými spojencami ako pomáhať Ukrajine, vrátane lietadiel MiG. Bolo by nezmyslom, aby sme tieto lietadlá, ktoré my už nikdy nepoužijeme, sme si tu nechali, keď môžu pomôcť na Ukrajine a my za to môžeme dostať zaujímavú refundáciu v rámci Európskeho mierového nástroja,“ uviedol po klube OĽaNO minister obrany Naď.

„Príde mi strašne zvláštne, že na Slovensku sa okolo toho robia takéto politické tance. Viaceré krajiny NATO poskytli svoje lietadlá, či už ako celok alebo ako náhradné diely v prospech Ukrajiny. Je to správne, lebo zachraňujú ľudské životy proti agresorovi,“ myslí si Naď. „U nás to mohlo prebehnúť presne rovnako, lenže Robert Fico z toho robí tému a sa čudujem, že sme ochotní skákať tak, ako on píska,“ podotkol ďalej.

VIDEO: Minister obrany Naď: Okolo témy darovania stíhačiek sa robia politické tance.

„Osobne si myslím, že by malo prísť odobrenie, alebo výzva Národnej rady SR k vláde, aby sa pokračovalo vo vojenskej pomoci Ukrajine. To je pokračovanie tej politiky, ktorá sa tu robí od začiatku vojenského konfliktu,“ povedal minister obrany. Naopak, podľa poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho parlament nemá právomoc vláde odsúhlasiť darovanie stíhačiek.

„Dlhšie nesúhlasím s darovaním stíhačiek. Keď na jednej strane hovoríme, že je to kopa šrotu, ale o dva dni na to hovoríme, že ako skvelo budú chrániť ukrajinské nebo, tak sa pýtam, prečo nemôžu chrániť to naše,“ uviedol pre náš denník Gyimesi. „Prečo sme ich museli dobrovoľne uzemniť, a prečo musia členské krajiny NATO – Poľsko, Česko a Maďarsko, chrániť náš vzdušný priestor,“ pýtal sa ďalej. VIAC VO VIDEU:

Gyimesi si myslí, že drvivá väčšina občanov Slovenska s darovaním migov nesúhlasí. Aj preto na poslaneckom klube OĽaNO navrhol, aby sa formou národnej konzultácie opýtali ľudí, či súhlasia s darovaním stíhačiek na Ukrajinu. Nenaštrbilo to ale ich vzťahy v rámci OĽaNO? „Vôbec nie, my sme slobodný klub. Svoj markantný názor som vyslovil už aj verejne na sociálnych sieťach a vyslovím ho aj v pléne Národnej rady, ak bude o tom schôdza,“ uzavrel Gyimesi. TVRDÝ ODKAZ NAĎA GYIMESIMU k téme stíhačiek SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Okrem Gyimesiho nesúhlasí s darovaním stíhačiek aj jeho kolega Milan Kuriak. „Mám problém s poskytnutím migov na Ukrajinu. Som skôr za mierové rokovania,“ uviedol Kuriak po rokovaní poslaneckého klubu OĽaNO. VIAC VO VIDEU:

„Mali sme to urobiť takou formou, ako to bolo v prípade S-300-ky, lenže aj v tom prípade robil Robert Fico scény, lebo on presadzuje záujmy Vladimíra Putina. My všetci ostatní, ktorí máme zdravý rozum, by sme mali presadzovať záujmy medzinárodného spoločenstva a obete agresie, a tou je Ukrajina,“ vyhlásil Naď. Podľa ministra obrany aj dočasne poverená vláda môže rozhodnúť o darovaní stíhačiek, ale z dôvodu právnej istoty bude lepšie, ak parlament prijme k tomu uznesenie.

„Evidujeme tieto dva hlasy v OĽaNO. Pán Kuriak nebol až tak veľmi proti, skôr sa pýtal otázky. Ojedinelý hlas, ktorý je zásadne proti, je pán Gyimesi,“ uviedol pre novinárov Naď. Podľa našich zistení je však počet poslancov OĽaNO, ktorí nesúhlasia s darovaním stíhačiek, vyšší. Jedným z nich je aj Erik Ňarjaš. „Slovensko je susediaca krajina, v prípade ohrozenia sme prví na odstrel. Nech tam dodávajú zbrane Američania, či Nemci, veď sú mimo dosah, nie my,“ povedal pre náš denník. „Aj Biden vyhlásil, že stíhačky nedodá, nakoľko to nie je potrebné, a my ich ideme dodávať,“ poznamenal tiež Ňarjaš.

Podľa Ňarjaša, ak by boli naše migy nefunkčné, asi by ich Ukrajinci nebrali. „Žiadne peniaze mi nestoja za ohrozenie našej krajiny. Prečo by mal parlament robiť alibi vláde?" pýtal sa Ňarjaš. Poslanec je za pomoc Ukrajine, ale vo forme humanitárnej pomoci, nie vojenskej. Tému darovania stíhačiek by mali poslanci v parlamente opätovne otvoriť vo štvrtok. Tentokrát ale z iniciatívy strany OĽaNO.

Bezpečnostná rada štátu sa v stredu (1.3.) zaoberala aj stíhačkami MiG-29, informoval minister obrany Naď. Nebolo ale prijaté žiadne rozhodnutie, išlo o poskytnutie informácie. O stave a nákladoch na migy informoval Naď podľa svojich slov spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom. "Obidvaja sme presvedčení o tom, že pre nás už nemajú žiadny zmysel v rámci obranyschopnosti SR. Naopak, existuje vôľa viacerých krajín, aby sme pomohli Ukrajincom, keď môžeme," skonštatoval Naď. Podotkol, že by sme neboli prvou krajinou, ktorá stíhačky Ukrajine poskytla.

Naď je naďalej presvedčený, že dočasne poverená vláda má kompetenciu prijať rozhodnutie o darovaní stíhačiek Ukrajine. "To je pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine vyradenou technikou a nie je to zásadná otázka zahraničnej politiky," myslí si. Zdôrazňuje význam pomoci Ukrajiny z hľadiska bezpečnostných a obranných záujmov Slovenska. Potvrdil, že sa zúčastní na prípadnej mimoriadnej schôdze v Národnej rade SR k stíhačkám, keďže o ich poskytnutí by mal rozhodovať parlament.

"Som presvedčený, že migy, ktoré sú už dávno uzemnené a na ktorých sa nelieta, nepredstavujú žiadny prínos pre obranyschopnosť SR," komentoval dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Podobný postoj zastáva aj dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.