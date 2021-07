Na nahrávke, ktorú niekto poslal do redakcie PLUS 7 DNÍ počuť okrem hlasu Imreczeho aj hlas Branislava Zuriana. Vtedy bol ešte šéfom NAKA, a počas celého rozhovoru sa snaží dozvedieť čo najviac o okolnostiach samotného úplatku.

Na nahrávke Zurian hovorí, že sa dostal k informácii týkajúcej sa obdobia, keď Imrecze pôsobil v spoločnosti SAP Slovensko a chodili za ním rôzni súčasní politici. „Vy ste tam mali aj niekomu niečo dať. Myslím, čo sa týka peňazí,“ načrtol opatrne, čo chce od Imreczeho zistiť. „Myslím, že to bola stovka.“ (pozn. redakcie: stotisíc eur)

Mikulcovo priezvisko síce v rozhovore nepadlo. V nahrávke pri označení Milulca používa Zurian prezývku Pilot. Imrecze o ňom naopak hovorí ako o Romanovi: „Ja si tykám s tým Romanom, ja ho mám v mobile, my sme sa pravidelne stretávali. Nevnímam ho ako politika. On sa snaží lavírovať medzi Matovičom a čo on chce. On mi nepripadá ako Matovičovi ľudia.“

Celú nahravku tajného rozhovoru nájdete tu.

Imrecze je momentálne obvinený a vo väzbe. Na krku má obvinenie v kauze Mýtnik, ktorá sa týka netransparentných obstarávaní pre FS. Podľa obvinenia mala súťaže vyhrávať vo väčšine len spoločnosť Allexis. Tá má byť prepojená s rovnako obvinenými podnikateľmi Jozefom Brhelom starším, jeho bratom či Michalom Suchobom.

Imrecze však tvrdí, že na tomto biznise si on nijako neprivyrobil. „Ja osobne som nežiadal žiadnu priamu províziu za moju participáciu na ktorejkoľvek časti rámca riešení od firmy Allexis. Ani som to neočakával, keďže som mal dohodu s Jozefom Brhelom starším,“ má sa písať v Imreczeho výpovedi.

Na medializované skutočnosti dnes poobede zareagoval aj policajný prezident Peter Kovařík. Prečítať si ho môžete v našej galérii.

K veci sa vyjadirl aj Mikulec. Jeho reakciu na celú kauzu nájdete v galérii TU <<<

Podľa Mikulca mal Zurian predmetné informácie odstúpiť vyšetrovateľom. Verí, že orgány činné v trestnom konaní vypočujú všetkých zainteresovaných vrátane jeho, aby sa ukázala pravda.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí kolegovi vo vláde. „Podľa tých dokumentov, ktoré som videl vo vojenskom spravodajstve vrátane interných, sa potvrdzuje verzia pána ministra,“ povedal. Podľa Naďa informácie o tom, že Mikulec mal vziať úplatky, sú skôr úpornou snahou ministra zdiskreditovať.

Prečítajte si tiež: