Na nahrávke, ktorú niekto poslal do redakcie PLUS 7 DNÍ počuť okrem hlasu Imreczeho aj hlas Branislava Zuriana. Vtedy bol ešte šéfom NAKA, a počas celého rozhovoru sa snaží dozvedieť čo najviac o okolnostiach samotného úplatku úplatku.

Na nahrávke Zurian hovorí, že sa dostal k informácii týkajúcej sa obdobia, keď Imrecze pôsobil v spoločnosti SAP Slovensko a chodili za ním rôzni súčasní politici. „Vy ste tam mali aj niekomu niečo dať. Myslím, čo sa týka peňazí,“ načrtol opatrne, čo chce od Imreczeho zistiť. „Myslím, že to bola stovka.“ (pozn. redakcie: stotisíc eur)

Mikulcovo priezvisko síce v rozhovore nepadlo, ale z kontextu rozhovoru je to viac menej jasné. V nahrávke pri označení Milulca používa Zurian prezývku Pilot. Imrecze o ňom naopak hovorí ako o Romanovi: „Ja si tykám s tým Romanom, ja ho mám v mobile, my sme sa pravidelne stretávali. Nevnímam ho ako politika. On sa snaží lavírovať medzi Matovičom a čo on chce. On mi nepripadá ako Matovičovi ľudia.“

Celú nahravku tajného rozhovoru nájdete tu.

